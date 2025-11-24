お笑いタレント・ハリセンボンの箕輪はるかさんが23日、建設機械のイベントに登場。ミニショベルを操縦したほか、建設機械への愛を熱弁しました。

箕輪さんが登場したのは、『建設機械の日』を記念して行われた『KENKIドリームDAY』。2011年に小型車両系建設機械運転特別教育修了証を取得した箕輪さんが、実際にミニショベルを動かすなど、最先端の建設機械を体験しました。

■きっかけは“高所作業車”

トークイベントで、「油圧ショベルを運転することができます」と挨拶した箕輪さん。建設機械を好きになったきっかけは、ミニカーだったそうで「大人になってからミニカーかわいいなと思って、初めて手にとったのが“高所作業車”だったんですよ」と明かしました。

■建設機械の操縦は「楽しい」

資格を取得してから約15年、お笑いの仕事にも役に立っているそうで「番組のロケで動かす機会がありまして。筆で文字を書いたり、チャレンジ系みたいなやつも結構やらせていただきました」と笑顔でコメント。

そして、建設機械の操縦について「楽しいですね。大きな力を動かすっていう意識があるので、すごく責任感も湧きますし、安全に動かさないといけないっていう、引き締まるような気持ちがあります」と魅力を熱弁しました。