九州から関東では紅葉が見頃に。今日24日(月)振替休日は広い範囲で晴れて、紅葉狩り日和。12月にかけても見頃の所がありそう。朝晩と日中との気温差が大きくなるため、夜は暖かくして紅葉を楽しんでください。

九州から関東 紅葉が見頃

今日24日(月・振替休日)現在、九州から関東では多くの所で紅葉が見頃を迎えています。今日の日中は気温が20℃近くまで上がる所が多く、日差しが暖かく感じられるでしょう。夕方以降はヒンヤリしてくるため、夜に紅葉狩りを予定されている方は、トレンチコートや厚手のジャケットなど羽織るもので調節してください。





次の週末も見頃の所が多く、千葉県の成田山新勝寺や東京都の明治神宮外苑、大阪府の万博記念公園などでは12月上旬まで楽しめそうです。神奈川県の鶴岡八幡宮など、12月中旬まで見頃が続く所もあるでしょう。

次の週末も紅葉狩り日和 夜は冷えるので暖かく

明日25日(火)と28日(金)は低気圧や前線の影響で雨の降る所が多いですが、29日(土)は九州から関東、北陸の各地で紅葉狩り日和となるでしょう。30日(日)と12月1日(月)も九州や四国、山陽から関東にかけては、青空のもと紅葉が楽しめそうです。



最高気温は平年並みか高く、28日(金)は東京都心で20℃まで上がる予想です。ただ、27日(木)と29日(土)の朝晩は冷え込みが強まり、5℃前後まで下がる所が多いでしょう。気温差5℃で、服装一枚分に相当すると言われています。出かける時間帯に合わせて、アウターなどでうまく調節してください。