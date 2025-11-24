血圧と善玉コレステロールにW効果！おいしさそのままラベルレス！【カゴメ】食塩無添加のトマトジュースがAmazonにて販売！
毎日飲む健康習慣！おいしさそのままラベルレス！【カゴメ】食塩無添加のトマトジュースがAmazonにて販売！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
カゴメのトマトジュースは、食塩無添加で、さらに機能性表示食品として消費者庁に届け出られた高機能な健康飲料である。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
トマト由来のリコピンとGABA(ギャバ)という2つの機能性関与成分が含まれている。
リコピンには、血中HDL(善玉)コレステロールを増やす機能があることが報告されている。カゴメの長年の研究により、リコピンを8週間継続して摂取することで、善玉コレステロールを増やす効果が期待できることが確認されている。特に、40代以降で血中コレステロール値が気になる方におすすめである。
GABAには、血圧が高めの方の血圧を下げる機能があることが報告されている。GABAはアミノ酸の一種で、血圧降下作用を持つ健康機能成分として注目されており、野菜の中でもトマトには比較的多く含まれている。
通常のカゴメトマトジュースとおいしさはそのままである。さらに、ラベルレスのペットボトルを採用しており、ラベルをはがす手間がなく、ゴミの分別が簡単で環境にも配慮した設計となっている。
毎日飲むだけで、血圧と善玉コレステロールにWアプローチ。カゴメの機能性トマトジュース(食塩無添加)で、手軽においしく健康習慣を始めよう！
