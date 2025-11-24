¡Ú¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤Î¹Í»¡¡Û¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¿·»ÔÄ¹¥Þ¥à¥À¥Ë¤Î¡Öº¸¤«¤é¤Î¤Ö¤Ã²õ¤»±¿Æ°¡×¤ÏÁ´ÊÆ¤Ë¹¤¬¤ë¤«¡©
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ç¡ÖÄ©È¯Åª¥Ë¥Ã¥Ý¥ó³×Ì¿·×²è¡×¤òÏ¢ºÜÃæ¤Î¹ñºÝ¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥â¡¼¥ê¡¼¡¦¥í¥Ð¡¼¥È¥½¥ó¤¬¡¢ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹Áªµó¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡ÖÌ±¼ç¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¡×¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ÀûÉ÷¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
Àè¤ÎÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÔÄ¹Áª¤Ç¡¢ÉÙÍµÁØ¤Ø¤ÎÁýÀÇ¡¢²ÈÄÂÃÍ¾å¤²¤ÎÅà·ë¤äÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÎÌµÎÁ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¸øÌó¤ò·Ç¤²¤¿¡¢¥¦¥¬¥ó¥ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥ó¥É·Ï°ÜÌ±¡¢34ºÐ¤Ç¥à¥¹¥ê¥à¤Î¥¾¡¼¥é¥ó¡¦¥Þ¥à¥À¥Ë»á¤¬ÅöÁª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë°ìÅÔ»Ô¤ÎÁªµó·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ïü¥ÃÏ³ÌÊÑÆ°¥¯¥é¥¹ü¥¤Î°ÛÊÑ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£¥Þ¥à¥À¥Ë¤ÏÈ¿¥È¥é¥ó¥×¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Û¤ÜÌµÌ¾¤À¤Ã¤¿Èà¤ò»ÔÄ¹¤Ë²¡¤·¾å¤²¤¿¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ÎÀµÂÎ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤ÎÂÐÈæ¤¬Í¸ú¤Ç¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×¤¬»Å³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö±¦¤«¤é¤Î¤Ö¤Ã²õ¤»±¿Æ°¡×¤Ê¤é¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤¬´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¿·¤·¤¤À¤Âå¤Ë¤è¤ë¡Öº¸¤«¤é¤Î¤Ö¤Ã²õ¤»±¿Æ°¡×¡£Î¾¼Ô¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ï¿¿µÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡Ö¤Ö¤Ã²õ¤»¡×¤ÎÉ¸Åª¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢Àï¸å¤Î·ÐºÑÅªÈË±É¤È1980Ç¯Âå°Ê¹ß¤Î¶âÍ»²½¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¾¡¤ÁÆ¨¤²¤·¤Æ¤¤¿À¤Âå¤¬ÃÛ¤¤¤¿ÂÎÀ©¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¾ÝÄ§¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¼ã¼Ô¤È¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥àÈ¿Àï¤ò¶«¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤Ï²È¤È»ñ»º¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æü¥À¸³èÊÝ¼éü¥¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¥Ù¥Ó¡¼¥Ö¡¼¥Þ¡¼¤¿¤Á¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ü¥Make America Great Againü¥¤È¤¤¤¦¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Ï¡¢¾¡¤ÁÆ¨¤²À¤Âå¤ÎÊª¸ì¤«¤é¡Ö¤³¤Ü¤ìÍî¤Á¤¿¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÇò¿ÍÁØ¤Ë¶¯¤¯¶Á¤¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤êÌá¤·¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï¡Ö¸Å¤ÎÉ¤¥¢¥á¥ê¥«¡×¡£À½Â¤¶È¤¬¹ñÆâ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢Çò¿Í¤¬¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¤È¤·¤ÆÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤ÃÏ°Ì¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢ZÀ¤Âå¤ä¥ß¥ì¥Ë¥¢¥ëÀ¤Âå¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¤½¤Îü¥¸µ¥Í¥¿ü¥¡á¸Å¤ÎÉ¤¥¢¥á¥ê¥«¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¿¼¹ï¤Ê·ÐºÑ³Êº¹¤ÈÊÄºÉ´¶¤ÎÃæ¤Ç°é¤Ã¤¿Â¿¤¯¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤´¤¯°ìÉô¤ÎÉÙÍµÁØ°Ê³°¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬¶ì¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Í£°ì¤Î¸½¼Â¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤½¤ÎÀïÎ¬¤¬¤«¤Ä¤Æ¤Î¼Ò²ñ¼çµÁ±¿Æ°¤È¤Ï·èÄêÅª¤Ë°ã¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£
Èà¤éÈà½÷¤é¤Ë¤È¤Ã¤ÆÅìÀ¾ÎäÀï¤Ï¤â¤Ï¤äü¥Îò»Ë¾å¤Î½ÐÍè»öü¥¤Ç¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¤¤Ä¤é¤Ï¶¦»º¼çµÁ¼Ô¤À¡¢¼Ò²ñ¼çµÁ¼Ô¤À¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥ì¥Ã¥Æ¥ëÅ½¤ê¤Ï¤Ê¤ó¤Î¸ú²Ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ä¶ÉÙÍµÁØ¤ÎÉÙ¤ò¸ø¶¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë²ó¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Çü¥»ñËÜ¼çµÁ¤Î½»¿Íü¥¤È¤·¤Æ¤Î¼çÄ¥¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¼ï¤Î¹çÍýÀ¤È¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤Ëº¬º¹¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤ÊºÆÊ¬ÇÛ¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
Àï¤¤Êý¤Ë¤âÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¤È¤½¤Î¼è¤ê´¬¤¤¬¡ÖÅÜ¤ê¡×¤ä¡Öº¹ÊÌ¡×¤ò¤¢¤ª¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥¦¥¤¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ß¡¢¥æ¡¼¥â¥¢¤Î¥»¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¡£ÆÃ¤ËSNSÀïÎ¬¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎµìÍè·¿¤ÎÀ¯¼£²È¤¬È½¤Ç²¡¤·¤¿¤è¤¦¤Ëü¥Æ±¤¸µ»ü¥¤·¤«·«¤êÊÖ¤»¤Ê¤¤¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤Î¥Á¡¼¥à¤Ï¥¢¥É¥ê¥Ö¤ËÍ¥¤ì¡¢ÎÌ¤â¼Á¤â¥¹¥Ô¡¼¥É¤â°µÅÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£
·ÐºÑÅª¥ê¥¢¥ê¥º¥à¤È¿·¤·¤¤´¶À¤òÉð´ï¤Ë¡¢µìÍè¤ÎÀ¯¼£¼êË¡¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤À¡Öº¸¤«¤é¤Î¤Ö¤Ã²õ¤»±¿Æ°¡×¤¬¡¢º£¸å¥¢¥á¥ê¥«À¯³¦¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤É¤¦¤«¡£
2016Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤ËÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¤¬¶¦ÏÂÅÞ²º·òÇÉ¤ò·ã¤·¤¯¹¶·â¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤¬É½ÌÌ²½¤µ¤»¤¿¤³¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÌ±¼çÅÞÃæÆ»ÇÉ¤Î¥¨¥¹¥¿¥Ö¥ê¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥È¤¿¤Á¤ò¤âü¥Å¨ü¥¤È¸«¤Ê¤¹ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥à¥À¥Ë¤Ï¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¥¬¥¶¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¸¥§¥Î¥µ¥¤¥É¤À¡×¤ÈÌÀ¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÅÀ¤âÌ±¼çÅÞÃæÆ»ÇÉ¤È¤ÎÂç¤¤ÊÏ©ÀþÂÐÎ©¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î±¿Æ°¤ÎÀª¤¤¤¬º£¸å¤â¿ê¤¨¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«À¯¼£¤¬¿·¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÆÍÆþ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤ÏÆüËÜ¤Î¼ã¤¤À¤Âå¤Î¿Í¡¹¤ÎÌ¤Íè¤È¤â·è¤·¤ÆÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£