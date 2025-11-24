ピノ新作「濃厚ティラミス」♡至福のひとつぶが11月25日発売

森永乳業のロングセラーブランド「ピノ」から、待望の新作『ピノ 濃厚ティラミス』が11月25日（火）より全国のコンビニエンスストアにて数量限定発売♡北海道産マスカルポーネチーズを使用した濃厚でクリーミーなアイスを、コーヒーチョコでコーティング。ねっとり食感とティラミスの香りを楽しめる、20～30代にも嬉しいひとくちアイスです♪

濃厚ティラミスの美味しさの秘密

『ピノ 濃厚ティラミス』は、濃厚でクリーミーな北海道産マスカルポーネチーズ使用のアイスを、香り豊かなコーヒーチョコで包んだひとくちサイズのアイスです。

隠し味にココアを加えることで、ティラミスらしいほろ苦さと深い味わいを実現♡開発担当者がイタリア各地を巡り、本場の味わいを研究して完成させました。

商品概要と楽しみ方

内容量は60ml（10ml×6粒）で、価格は200円（税別）。包装は外装フィルム、紙カルトン、樹脂トレーで、要冷凍（－18℃以下）で保存。エネルギーは1粒あたり32kcal。

コンビニエンスストア限定で、手軽に購入可能です♡ひとくち食べれば、濃厚クリームとコーヒーチョコのバランスに思わず笑顔♪

ピノ濃厚ティラミスで幸せひとつぶ♡

11月25日（火）より数量限定で登場する『ピノ 濃厚ティラミス』は、濃厚クリーミーなマスカルポーネチーズアイスと香ばしいコーヒーチョコの絶妙な組み合わせ♡

本場ティラミスの味わいを再現した贅沢なひとくちアイスは、コンビニで手軽に楽しめます。甘さとほろ苦さが絶妙なピノの新作で、冬の幸せひとときを味わってください♪