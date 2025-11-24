厚生労働省の「令和6年 人口動態統計」によると、日本人の死因第2位は「心疾患」で、22万6388人が亡くなったそうです。そのようななか、「血管や心臓の病気は、長年の生活習慣が大きくかかわっています。そして、加齢とともに発症する頻度は格段に高まります」と話すのは、2012年に当時の天皇陛下（現・上皇陛下）の執刀医を務めた、心臓血管外科医の天野篤先生です。今回は、天野先生の著書『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』から一部を抜粋し、血管と心臓の守り方をご紹介します。

【写真】天野篤先生「心臓手術においても、尿検査が大きな判断材料になっているのです」

血尿、頻尿、乏尿……いずれも心臓の状態に関係している

尿検査は病気を発見する入口

健康診断や人間ドック、医療機関での診察で、ほとんどの人は「尿検査」を受けた経験があるのではないでしょうか。尿検査は体への負担が少なく、いちばん手軽な検査といえるかもしれませんが、「病気を発見する入口」として、じつにさまざまな事柄がわかります。

量、比重、色、成分などを調べることで、主に次のことを把握できるのです。

●尿タンパク＝尿に排出されたタンパク質の量。

●尿糖＝尿に排出された糖分の量。

●尿潜血＝尿に血液が混ざっていないか。

●尿沈渣（にょうちんさ）＝尿の沈殿物に、どのような物質が排出されているか。

尿検査の結果から、どんな病気が隠れているのか、いわゆる内科的な病気のうち、呼吸器疾患、消化器疾患を除けば７〜８割は推測できるのではないかと考えられます。

尿は腎臓でつくられます。腎臓は全身の血液中で産生される老廃物や塩分をろ過し、尿として体外に排出しているのです。腎臓は多くの病気と深いかかわりがあり、尿はその腎臓がトラブルなくしっかり働いているかどうかのバロメーターになるのです。

血尿は心臓病とも大きく関係

尿は心臓病とも大きく関係しています。そのひとつが尿に血液が混ざる「血尿」です。一般的に、血尿は「腎臓→尿管→膀胱→尿道」のどこかで出血して生じるものですが、その原因が心臓にあるケースも存在するのです。

一例として「感染性心内膜炎」が挙げられます。心臓の内側を覆っている組織に細菌や真菌＝かびが感染し、心臓の弁に付着することで起こります。高熱、頻脈、疲労感などが表れ、心臓の弁が損傷して命の危険もある病気です。心臓の弁で形成された細菌や血液の塊が崩れて血栓になり、血流に乗って腎臓の血管に詰まると、血尿が生じます。感染性心内膜炎は治療しないで放置しているとほぼ死に至りますから、早い段階での処置が必要です。



ほかに心臓血管外科医が診ている病気では、心不全にも関係しています。心臓病の治療後に血栓予防の目的で、ワルファリンなどの抗凝固薬を服用している患者さんでは、徐々に心不全が進行すると、血尿が見られるケースがあります。薬の副作用によって出血しやすい状態になっているうえに、心臓のポンプ機能が十分に働かなくなる心不全が進んでくると、薬の効きが強くなって膀胱で出血を起こす場合があるのです。

そうした患者さんをエックス線検査で撮影してみたら、心不全の進行で心臓が肥大していたことがわかったケースもありました。

夜間頻尿が増えたら、高血圧を疑う

「夜間頻尿」が心臓血管疾患に関係している場合もあります。健康に自信がある方でお酒の飲みすぎでもないのに、就寝後に尿意を感じて２〜３回排尿するようになったら、昼間の高血圧を疑ってください。放置して突然の脳出血……などということもまれではありません。

また、すでに心臓病を治療した人や、治療中の患者さんに夜間頻尿が表れてきたら、心不全が進行しつつある可能性があります。先ほどもお話ししたように、心不全が進行してくると心臓のポンプ機能が低下して、体内に血液が十分に供給されなくなっています。

そうなると起立した姿勢で過ごしている時間が長い昼間は、重力によって血液が下肢に停滞します。心臓のポンプ機能がうまく働かず、血液を上半身まで十分に戻せないためです。

その状態のまま夜を迎え寝ようとして横になると、下肢に溜まっていた水分が循環して、腎臓への血液量が急激に増加します。すると尿がたくさんつくられるようになり、夜間頻尿が表れるのです。こうした体の仕組みがあるので、就寝中に起きてトイレに行く回数が増えたら、早い段階で心臓の検査を受けることをおすすめします。

心臓のポンプ機能がさらに低下すると、今度は尿の出が悪くなる

ただ、心不全がさらに進行して心臓のポンプ機能の低下が慢性化すると、今度は尿の量が少なくなります。尿量が１日４００ミリリットル以下になる「乏尿」と呼ばれる状態を招きます。

これは、心不全によって心拍出量（心臓から血液を送り出す量）が低下して、腎臓への血流が減少するため、尿の出が悪くなるのです。そうなると、体内に水分が溜まったままになって心臓の負担はさらに増加します。そこで、利尿薬を使って溜まった余分な水分を尿として排出させる治療を行います。このように、心臓と尿は深く関係しているのです。

また、心臓手術を実施する前には、必ず尿検査を行います。腎臓の状態を確認するのが目的で、とりわけ、ネフローゼ症候群でないかどうかに注意を払います。尿にタンパクがたくさん出てしまうことで血液中のタンパクが減り、低タンパク血症から低アルブミン血症や浮腫＝むくみが表れる腎臓の病態です。

低アルブミン血症があると、手術時に生じる傷がくっつきにくくなり、合併症のリスクが増大します。そのため、術前の尿検査で尿中にタンパクが大量に出ている患者さんは、いったん手術を見合わせ、まずは腎臓内科で治療して腎臓の状態を安定させてから手術を実施する手順を踏みます。心臓手術においても、尿検査が大きな判断材料になっているのです。

尿中の糖分は安全な手術の実施にもかかわる

尿中にたくさんの糖分が確認できた場合では、２つのパターンが考えられます。ひとつは糖尿病があってきちんと血糖をコントロールできていないパターンで、こうした患者さんは手術による合併症のリスクが高いため、まず入院して血糖値を安定させてから手術を行うという手順を踏むケースが多くあります。

もうひとつが糖尿病の治療のために「ＳＧＬＴ２（エスジーエルティーツー）阻害薬」を使っているパターンです。ＳＧＬＴとは、「ナトリウム・グルコース共役輸送体」というタンパク質の一種で、尿から血管内へ糖分を運ぶ物質です。ＳＧＬＴ２阻害薬は血中の糖分を尿に排出する作用があり、服用中の患者さんは尿糖の数値が跳ね上がります。ただ、薬で血糖をきちんと管理できているわけですから、手術によるリスクがアップするわけではありません。

尿検査の結果を正しく判断してもらって安心、安全な手術を受けるためにも、普段どんな薬を使っているかを必ず医師に伝えてください。

※本稿は、『血管と心臓 こう守れば健康寿命はもっと延ばせる』（講談社ビーシー）の一部を再編集したものです。