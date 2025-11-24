昨年８月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚さん（２８）が、

渡邊さんは２４日までに、インスタグラムに「前髪長くなって、センター分けが増えてます」と書き出し、青系統のシースルートップス姿でカメラに向かって笑顔を見せるショットを公開。「分けるつながりで、どうでもいい話を。」と続け、「私は書き物の時が一番本心が出やすくて（むしろそこでしか出ない）、動画媒体は求められることをやるって感じ。自分の中では、はっきり別々！」と明かした。続けて、「書かなくてはいけないこと、やらなければいけないことが年末に向けて山積みなので、スイッチをうまく入れたり切ったりしながら頑張ります！」と年末に向けての意気込みをつづった。

この投稿にはファンから多くの「いいね！」が寄せられている。

渡邊さんは２０２０年、フジテレビ入社も２３年から体調不良のため休職し、２４年８月末に退社した。同年１０月、自身のインスタグラムでＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）を患っていたと公表した。現在はＹｏｕＴｕｂｅ出演や来年のカレンダーを発売するなど、新たな活動が注目を集めている。