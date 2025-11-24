日本ハムの二刀流ルーキー・柴田獅子（れお）投手（１９）が２３日、スポーツ報知のインタビューに応じ、１軍で４登板を経験したプロ１年目を振り返った。後半戦の開幕投手を任されるなど新庄監督からの期待も大きい１９歳が、二刀流の現在地、オフのテーマ、通年１軍の来季目標から見据えた将来像など胸の内を激白した。（取材・構成＝川上 晴輝）

＊＊＊＊

１９歳が丁寧に自分の言葉を紡いだ。プロ１年目は投手として４試合に登板、１ホールドで防御率２・９２をマークした。だが、満足する様子は一切ない。

「（自己採点は）５０点くらいですかね。経験として（１軍で）投げられたのは良かったのですが、１軍で投げるのは当たり前というか。こんなんじゃあダメですね。１年目だからとか言われますけど、僕からしたら１年目だからとか関係ないです」

プロとして大事にしているのは頭を使い、自分で考えること。

「考えてやらないと壁を越えられないので。教えてもらうことも大切ですけど、もう一個先にいけないと思うんですよ。自己理解を深めないと分からない部分が多い。人間は考える生き物。それをしなかったら、もったいない」

その習慣はマイブームのアニメ鑑賞からも。「キングダム」や「Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ」など多種多様な作品から刺激を得ている。

「トライアンドエラーっていうのが最近見ている作品で結構出てきて、何かを開発した人も、ダメだったらまた新しいことにトライしていく。最初からできる人はいない。（レベルが）低い人ほど、高く上がりやすいというか、登りつめていく感じがいいです。アニメを見て自分が今、どこら辺にいるかっていうのが分かる。『このレベルじゃ全然足りない』という気持ちが湧いてきて、野球をしたくなってくるんですよ」

投手では１軍を経験したが、野手は２軍出場５１試合で打率１割８分６厘、２本塁打と苦戦。オフのテーマは「パワー」。野手に専念し、ラグビー選手が行うアジリティーメニュー（俊敏さなどを高めるトレーニング）に挑戦し、速さと強さを追い求める。

「大事なのはパワーであって筋量ではない。速さもまたパワーなので早く動かすスピード系の練習。そこを上げれば体のキレや伝わり具合も変わって、ランニング速度も変わる。そこも勉強しないとですね」

打者としての将来像は、本塁打も打率も残せる三冠王。

「最強っすね。三冠王ってどっちかがずば抜けてたら（偏ってしまうと）取れない。（打率）３割と３０本を打てたらチャンスがある。ホームランも打ちたいし、打率も高くありたい。チャンスでも打てて、理想像です」

２年目の来季、目標に掲げるのは二刀流としての１年間１軍。

「１軍の舞台は分かったので。あとは継続するだけです。１年間をどう回るか。投手としてはＣＳ（クライマックスシリーズ）で投げたいです」

無限の可能性を秘めた１９歳が、自分だけの道を切り開く。

◆柴田 獅子（しばた・れお）２００６年４月１８日、福岡・飯塚市生まれ。１９歳。小２から野球を始め、庄内中では飯塚レパーズに所属。福岡大大濠では１年夏からベンチ入りし２年秋からエース。甲子園出場なし。２４年ドラフト１位で日本ハム入団。最速１５４キロ。憧れの選手はドジャース・大谷翔平。１８７センチ、８７キロ。右投左打。今季推定年俸は８８０万円。

◇キングダム 原泰久による日本の漫画。紀元前２４５年の春秋戦国時代、中華・西方の国「秦」で大将軍になる夢を持つ戦災孤児の少年・信と中華統一を目指す若き王（後の始皇帝）を描く大作。アニメ化、実写映画化され、興行収入はシリーズ４作連続で５０億円超えの大ヒットを記録した。

◇Ｄｒ．ＳＴＯＮＥ（ドクターストーン） 稲垣理一郎原作、Ｂｏｉｃｈｉ作画によるＳＦ漫画。全人類が謎の光で石化した数千年後の世界を舞台に、超人的な科学知識を持つ主人公・石神千空（いしがみ・せんくう）が、「科学の力」で現代文明をゼロから復活させていく。木材や鉄などの自然素材から、電気や携帯電話など現代の文明を一つずつ再現していく。