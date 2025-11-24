望月理恵、ミニスカゴルフコーデを披露　※「望月理恵」インスタグラム

　フリーアナウンサーの望月理恵が16日までにインスタグラムを更新。ミニスカゴルフコーデを披露すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。

　望月が「秋ゴルフ」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。複数公開されている動画や写真には、抜群のスタイルがあらわになったミニスカゴルフコーデを披露している。投稿の中で彼女は「2枚目　ポケット出ちゃってますね」とウエアのポケットが出ているのを自ら指摘し「ボール出した後あるあるです」とコメント。

　彼女の投稿にファンからは「めちゃかわですね」「めちゃくちゃ可愛い」「かわいすぎかよっ」などの反響が寄せられている。

■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。

