“奇跡の50代”望月理恵、ミニスカゴルフコーデも「出ちゃってますね」 うっかりに反響「めちゃかわ」
フリーアナウンサーの望月理恵が16日までにインスタグラムを更新。ミニスカゴルフコーデを披露すると、ファンから「可愛い」の声が相次いだ。
【写真】望月理恵「出ちゃってますね」ウェアのうっかりミスに注目
望月が「秋ゴルフ」と投稿したのはゴルフ場で撮影されたオフショット。複数公開されている動画や写真には、抜群のスタイルがあらわになったミニスカゴルフコーデを披露している。投稿の中で彼女は「2枚目 ポケット出ちゃってますね」とウエアのポケットが出ているのを自ら指摘し「ボール出した後あるあるです」とコメント。
彼女の投稿にファンからは「めちゃかわですね」「めちゃくちゃ可愛い」「かわいすぎかよっ」などの反響が寄せられている。
■望月理恵（もちづき りえ）
1972年2月8日生まれ。兵庫県出身。オーディションに合格し、1994年放送の『世界ふしぎ発見!』（TBS系）にミステリーハンターとして出演。以降はタレント、フリーアナウンサーとして活躍し『ズームイン!!サタデー』（日本テレビ系）、『DayDay.』（日本テレビ系）、『THE TIME,』（TBS系）などの番組に出演。
引用：「望月理恵」インスタグラム（＠mochiee28）
