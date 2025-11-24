『ぼくたちん家』玄一＆索がハグ「玄索、尊い」「かわいすぎて悶絶」の声 ラストの急展開にも反響
及川光博が主演を務めるドラマ『ぼくたちん家（ち）』（日本テレビ系／毎週日曜22時30分）の第7話が23日に放送。玄一（及川）と索（手越祐也）がハグをするシーンや、ラストの急展開に反響が集まっている。
【写真】ドラマ『ぼくたちん家』第7話 場面カット
晴れて両思いとなった玄一と索は、二人のかすがいとなる家を買うために必要なパートナーシップ証明書を取得。二人はほたる（白鳥玉季）にもそのことを説明した上で、親のフリは続けると約束した。ほたるは好きなものを見つけたと言い、ギターが好きだと報告。「弾く方じゃなくて。作る方です。私、ギター作りたいです」と明かす。
その後、玄一と索は、一緒に家を探していた。その途中で索は玄一を抱きしめ「波多野さんもいつか死ぬんですもんね。好きですよ。波多野さん」と告白。玄一は「やっと言ってくれた」とほほ笑んだ。しかしそんなとき、アパートにパトカーがやってくる。玄一がパトカーに乗り込むところで第7話の幕は閉じた。
玄一がパトカーに乗り込むラストに、視聴者からは「来週どうなっちゃうの」「偽親がバレた？？」「未成年の親のふりしてるってなったら大問題だよね」「動揺がすごい」「急展開」などの声が続出。玄一と索がハグをするシーンには「玄索、尊い」「叫んじゃった」「かわいすぎて悶絶」などの声が集まっている。
