スーパーフライ級3団体王座統一戦

プロボクシングのスーパーフライ級3団体王座統一戦が22日（日本時間23日）、サウジアラビア・リヤドで行われ、WBC＆WBO同級王者のジェシー・ロドリゲス（米国、帝拳）が、WBA同級王者フェルナンド・マルティネス（アルゼンチン）に10回1分25秒KO勝ち。衝撃のパフォーマンスで、3団体統一王者となった。

“バム”の愛称で知られるロドリゲスが、切れ味抜群の左フックで仕留めた。仰向けに倒れたマルティネスは立ち上がれず、10カウントを聞いた。

世界で最も権威あるボクシングの米専門誌「ザ・リング」が公式XでKOシーンを公開すると、日本のファンにも衝撃が広がった。

「強いのはわかっていたがこんなにも強かったとは…」

「終始圧倒していた！最強だな」

「バムがマルチネスに10Rまでフルマークのワンサイド。フィニッシュはワンパンチKO。モノが違うよ」

25歳のロドリゲスは23勝（16KO）と無傷のレコードを伸ばし、34歳のマルティネスは18勝（9KO）1敗となった。同誌が選出する全階級を通じた最強ランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で、ロドリゲスは6位につけている（現地9月15日更新分）。



（THE ANSWER編集部）