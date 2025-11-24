サッカーJ2リーグの第37節の10試合が23日（日）に各地で行われました。残り2節で迎えた今節では上位陣にも動きがありました。

J2リーグは全38試合終了時点で上位2チームがJ1へ自動昇格。3位〜6位の4チームにはJ1昇格プレーオフの出場権が与えられ、勝ち抜いた1チームがJ1昇格をつかみます。

勝ち点67で首位に立つ水戸ホーリーホックは、勝ち点1差のV･ファーレン長崎との大一番。水戸は勝てばJ2優勝とJ1昇格が決まる一戦でしたが、1−2で痛恨敗戦。長崎が首位浮上、勝ち点2差で水戸が2位転落となりました。

4位につけていたジェフユナイテッド千葉が大分トリニータに1-0で勝利。勝ち点66の3位となり、上位2チームを追いかけます。また3位につけていたRB大宮アルディージャは5位の徳島ヴォルティスとの上位対決に敗戦。5位転落でJ1自動昇格の可能性がなくなっています。勝った徳島は連勝で勝ち点64の4位に浮上。J1自動昇格の「2枠」は決まらず最終節を迎えることとなり、長崎、水戸、千葉、徳島の4チームがJ1自動昇格の可能性を残しました。

首位の長崎は引き分け以上で2位以内が確定。2位の水戸も勝てば自力で2位以内が決まります。それでも優位に立つ長崎は徳島との上位対決となっており、最終節まで上位陣の戦いが注目されます。

J1昇格プレーオフ圏内6位までの戦いもし烈。6位のベガルタ仙台、7位のジュビロ磐田、8位のサガン鳥栖とそろって引き分けに終わりました。この結果、仙台と磐田は勝ち点1差で最終節へ、鳥栖は今節7位以下が確定し、J1昇格の可能性がついえました。

磐田は最終節で鳥栖と対戦。大逆転で6位以内の滑り込みとなるのか。すでに磐田、鳥栖と同じく昨季までJ1でプレーした北海道コンサドーレ札幌もここまで12位でJ1昇格の可能性が消滅。J2降格組3チームが7位以下となってしまうのか、大一番を迎えます。

下位ではJ3降格の残り2チームが決まらず。19位のカターレ富山が試合終了間際の得点でヴァンフォーレ甲府に1−0で、J3降格圏脱出に望みをつなぐ勝利をあげて、レノファ山口FCを抜いて18位浮上となりました。3連敗中だったロアッソ熊本は、すでにJ3降格が決まっている最下位の愛媛FCに1−1のドロー。熊本は勝てば残留決定でしたが、決められませんでした。

今節で16位の大分トリニータまでがJ2残留を確定。17位熊本から勝ち点2差で18位の富山、3差で19位山口と3チームの残留争いが続きます。

次戦の最終第38節は、全10試合が29日（土）に行われます。

【23日のJ2第37節結果】

◆千葉 1−0 大分（クラサスドーム大分）

得点【千葉】河野貴志（前半20分）

◆長崎 2−1 水戸（PEACE STADIUM Connected by SoftBank）

得点【長崎】新井一耀（前半6分）マテウス ジェズス（後半20分）【水戸】山本隼大（前半34分）

◆秋田 0−0 仙台（ソユースタジアム）

◆いわき 0−0 山口（ハワイアンズスタジアムいわき）

◆徳島 2−1 大宮（NACK5スタジアム大宮）

得点【徳島】渡大生（前半30分）ルーカス バルセロス（前半34分）【大宮】オリオラ サンデー（前半14分）

◆富山 1−0 甲府（JIT リサイクルインク スタジアム）

得点【富山】香川勇気（後半45＋5分）

◆磐田 2−2 山形（ヤマハスタジアム(磐田)）

得点【磐田】マテウス ペイショット（後半32分）ヤン ファンデンベルフ（後半45＋6分）【山形】土居聖真（前半9分）高橋潤哉（後半38分）

◆藤枝 0−0 鳥栖（藤枝総合運動公園サッカー場）

◆今治 1−1 札幌（アシックス里山スタジアム）

得点【今治】マルクス ヴィニシウス（後半12分）【札幌】マリオ セルジオ（後半36分）

◆愛媛 1−1 熊本（ニンジニアスタジアム）得点【愛媛】村上悠緋（前半45分）【熊本】神代慶人（前半2分）