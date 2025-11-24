お笑いトリオ「ネプチューン」名倉潤の妻でタレントの渡辺満里奈が、長男への最後の手作り弁当を公開した。

渡辺は２４日までに、自身のインスタグラムを更新。「先週金曜日、高３息子のお弁当が終了しました！ これまで、撮るほどのものではないしと写真は残していなかったのですが、最後の１週間くらい撮ってみようかなと５日間のお弁当を残してみました」と記し、彩りよく詰められた弁当の写真と、長男から感謝の言葉が届いたＬＩＮＥの画面ショットをアップ。

「盛り付けも得意ではないし、レパートリーも少ないし、息子的にはテンション上がらないだろうなとか思ってました。それでも。最後の日にメッセージが来た時はほろりと泣けた。あとから冷静になった時、６年だけどな、とは思ったけど、そんな言葉をくれるとは思ってなかったから、作ってきてよかったなとしみじみ思いました。不恰好な母のお弁当。食べてくれてありがとうねーー！」とつづり、ハッシュタグをつけて「＃イレギュラーではまだあるよ ＃子育てが少しずつ終わっていく」と付け加えた。

この投稿には、「これ泣けるやつー！うちはありがとうのあの字もなかった」「素敵な息子さん そのひとことで全てが報われますね」「涙 出ちゃうね」「お弁当作りお疲れ様でした」「優しくて素敵な息子さんですね お弁当全部美味しそうです」「泣けるっ」などのコメントが寄せられた。

渡辺は２００５年に名倉と結婚。０７年１２月に長男、１０年６月に長女が誕生した。