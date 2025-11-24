＜BS開局25周年！5局でコラボWEEK＞BS-TBS「カンニング竹山の昼酒は人生の味。」ＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」コラボ決定！

BSデジタル放送は、2000年12月1日の放送開始より今年で25周年を迎える。既出の通り、各社は

放送サービス高度化推進協会 (A-PAB) の『放送開始25周年！BSデジタル放送は新時代へ！』という

スローガンの下、NHK及びBS民放5社による共同大キャンペーンを展開。各局の25周年記念特番の放送に加え、11月23日からはBS民放5社による、局の垣根を超えた『BS開局25周年！5局でコラボWEEK』を開催する。この中で、BS-TBS『カンニング竹山の昼酒は人生の味。』とＢＳテレ東『和田明日香とゆる宅飲み』のコラボレーションをお届けする。BS-TBSで11月24日 (月)・12月1日 (月)よる11時から放送の『カンニング竹山の昼酒は人生の味。』に和田明日香が登場、ＢＳテレ東で11月25日 (火)よる10時から放送の『和田明日香とゆる宅飲み』にカンニング竹山が登場。

同じ“飲み番組”でありながら、まったく色の違う2番組の持ち味が混ざり合った、コラボならではの

放送をお見逃しなく。

カンニング竹山の昼酒は人生の味。

番組内容

今夜11時から放送の「カンニング竹山の昼酒は人生の味。」にＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅

飲み」ＭＣを務める料理家の和田明日香がスペシャルゲストで登場する。姑・平野レミとの愉快でちょっと破天荒な嫁姑トークをはじめ、「一般人だった和田明日香が、なぜ料理家に転身したのか！？」、

「知られざる夫との出逢い」など、ここでしか聞けない本音と素顔が昼酒を通して明らかになる。

さらに、2人は上野の「アメ横」へ出向き、街行く人の人生を訊く。まず声をかけたのは、中学校の

同窓会に向かう40代の男女2人組。話を訊くと、男性は沖縄在住で数年前に妻と別れ、娘2人は大学に

通うため上京。家族と離れ離れになり、時折寂しい時に見返す家族写真で思わず涙がこぼれるという。笑いや涙が交錯する十人十色のリアルな人生ドラマをお届けする。



カンニング竹山 コメント

何も決まっていない番組だからゲストの方は大変じゃないかと思っていたのですが、楽しくやって

いただいて嬉しいなと思いました。みどころは、和田さんがテレビやメディアで出していない部分を

ズバッと突かれるところ。そして本人が泣く泣く認めるという（笑）。でもそれがキュートだなと思いました。和田さんの旦那さんにもぜひ観てほしいです。



和田明日香 コメント

楽しいだろうなとは思っていましたが、思った以上に楽しかったです。街を歩いている方に声をかけてお話を聞くというのが、こんなにうまくいくものなんですね。竹山さんのお力のおかげだなと思います。今回の収録をきっかけに、週末とかは昼酒をしてみたいなと思いました。



和田明日香とゆる宅飲み

番組内容

明日よる10時からのＢＳテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」はBS-TBS「カンニング竹山の昼酒は人生の味。」からカンニング竹山をお迎えし、愛飲の白ワインにぴったりの和田流おつまみでおもてなし！旬の春菊とクレソンのサラダやレアに焼くのがポイントのホタテのソテーはハーブとガーリックの香りをまとわせて。大好物だというグラタンの牡蠣と海苔の深い味わいに竹山大絶賛！さらに宅飲みならではの食べ方も？！

どうやって「カンニング竹山」ができあがったのか？！和田アキ子との関係、ハワイで出会った超大物俳優との思い出など…会うのは2回目ながらお酒片手にリラックスして話せる関係に、和田明日香から飛び出した新キャッチフレーズ「竹山さんって…国民的〇〇」に大盛り上がり！



和田明日香コメント

「＼BSありがとう！／」っていう感じです（笑）。BSに感謝すればいいのかわからないですけど、局が違う番組とのコラボって簡単にできることではないと思うので。

竹山さんの番組にお邪魔させてもらったし、じゃあ、今度はお迎えしなきゃって、私も楽しませてもらったから、うちの番組でも楽しんでもらいたい！という気持ちがすごくありました。



カンニング竹山コメント

本当に友達んちに来たみたいな感じ、親戚の子の家（笑）？大人になった親戚の子の家に来たような感じで、今から旦那が帰ってきて「おお！先に飲んでたわ～」みたいなことになるんだろうね（笑）。

不思議なことに明日香ちゃんだと何も気を使わない、こないだ一緒に飲んでそう思いましたね。

家庭のキッチンで簡単にできて、ここまでの味を出すんだ！っていうのは感動したし、この「空気感」、普通に生活している感じの「空気感」を見ていただきたいです。



放送概要

＜BS-TBS＞「カンニング竹山の昼酒は人生の味。」

放送日時：11月24日(月)・12月1日(月)よる11:00～11:30

配信：tver.jp/series/srrh0dbhvj ※放送翌日正午から配信開始

番組ページ：https://bs.tbs.co.jp/entertainment/hiruzake/

番組公式X：@hiruzake_bstbs



＜ＢＳテレ東＞「和田明日香とゆる宅飲み」

放送日時：11月25日(火) よる10:00 ～ 10:55

配信：広告付無料動画配信サービス「ネットもテレ東」(テレ東 HP、TVer)で、放送直後から配信開始

番組ページ：https://www.bs-tvtokyo.co.jp/yurutakunomi/

番組Instagram ：＠yurutakunomi_bstx





