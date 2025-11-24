ÌÈ±Ö¼À´µ¤ÈÆ®¤¦¹ÃÉÜ£Í£ÆÇð¹¥Ê¸¤¬º£µ¨½é½Ð¾ì¡ÖÂç¤¤Ê°ìÊâ¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°Âè£³£·Àá¡¡¹ÃÉÜ£°¡¼£±ÉÙ»³¡Ê£²£³Æü¡¦£Ê£É£Ô ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡£Ê£²¹ÃÉÜ¤Î£Í £ÆÇð¹¥Ê¸¡Ê£³£¸¡Ë¤¬£²£³Æü¤Î¥Û¡¼¥à¡¦ÉÙ»³Àï¤Çº£µ¨½é½Ð¾ì¤·¤¿¡£º£Ç¯£±·î¡¢¼«¸ÊÌÈ±Ö¼À´µ¡Ö£Ö£ï£ç£ô¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥È¡Ë¡¼¾®Ìø¡¼¸¶ÅÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤â¼£ÎÅÃæ¡£¸åÈ¾£³£²Ê¬¤«¤éÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¡¢¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à£µÊ¬¤ò´Þ¤á¡¢ÇØÈÖ¹æ¤ÈÆ±¤¸£±£¸Ê¬¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£º£µ¨¡¢¹ÃÉÜÉüµ¢¸å¤Î½é½Ð¾ì¤Ç¡¢¹Åç»þÂå¤Î£²£´Ç¯£±£²·î£¸Æü¡¢£Ê£±Âè£³£¸Àá¤Î£ÇÂçºåÀï°ÊÍè£±£±¤«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¸ø¼°Àï½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ÃÉÜËßÃÏ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö£Ê£É£Ô ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¥¤¥ó¥¯ ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡×¤Ï¼þ°Ï¤Î»³È©¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Í¼Æü¤Ë¾È¤é¤µ¤ì¡¢¾¯¤·ÀÖ¤ß¤òÂÓ¤Ó¤Æ¤¤¤¿¡£Çð¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÆü°ìÈÖ¤ÎÇï¼ê¤¬Ê¨¤µ¯¤³¤Ã¤¿¡£»³Íü¸©ÆîµðËà·´½Ð¿È¡£¹ÃÉÜ¤ËÉüµ¢¤·¤¿ÃÏ¸µÁª¼ê¤¬¤è¤¦¤ä¤¯¥Ô¥Ã¥Á¤ËÃ©¤êÃå¤¤¤¿¡£¡ÖÉÔ»àÄ» Çð¹¥Ê¸ ¸«»²¡×¤Î²£ÃÇËë¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡££±£³Ç¯£±£²·î£²£²Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¡¦¹ÅçÀï°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹ÃÉÜÉüµ¢Àï¡£¼çÀï¾ì¤Îº¸¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÃÄ§¤Î¹¶·âÌÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¤Î¥¯¥ê¥¢¤Ê¤É¼éÈ÷¤ËËÛÁö¤·¤¿¡£
¡¡¡Öµ×¡¹¤Î¸ø¼°Àï¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬»î¹ç¤È¤Ï°ã¤¦¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤¿¤á¤ËÉÂµ¤¤ÈÆ®¤¤¡¢¤¤Ä¤¤À¸³è¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡£¾¡¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£´£°£°»î¹ç°Ê¾å½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â²ÁÃÍ¤¢¤ë£±»î¹ç¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿§¡¹¤Ê¤â¤Î¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡×¡£
¡¡¹ÃÉÜ¤ËÉüµ¢¤·¤¿Ä¾¸å¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÂÎ¤Ë°ÛÊÑ¤ò´¶¤¸¤¿¡££±·î£¹Æü¡¢¡Ö£Ö£ï£ç£ô¡Ê¥Õ¥©¡¼¥¯¥È¡Ë¡Ý¾®Ìø¡Ý¸¶ÅÄÉÂ¡×¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£ÌÈ±Ö¤¬²á¾êÈ¿±þ¤·¡¢¼«¿È¤ÎÂÎ¤ò¤â¹¶·â¤¹¤ë¼À´µ¡£Æ¬ÄË¡¢È¯Ç®¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤¹¤ß¡¢É÷·Ê¤¬ÏÄ¤ó¤Ç¸«¤¨¤ë¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¡£¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â£³ÅÙ¤Û¤É¤¢¤ë¡£Æ®ÉÂ¤Ï£±¤«·î¤ÎÆþ±¡¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤òÂçÎÌ¤ËÅÀÅ©ÅêÍ¿¤¹¤ë¥Ñ¥ë¥¹ÎÅË¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£Âà±¡¸å¤Ï¥¹¥Æ¥í¥¤¥É¤Ê¤É£±Æü£²£°¾û¤ÎÅêÌô¼£ÎÅ¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢Åö½é¤Ï¸ú²Ì¤¬½Ð¤º¡¢´ãµå¤ËÄ¾ÀÜÃí¼Í¤·¤¿¡£¿ô¼ïÎà¤ÎÌô¤òÉþÍÑ¤·¡¢Æ¬ÄË¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¡£È±¤ÎÌÓ¤âÈ´¤±¤¿¡£¸½ºß¡¢½µ¤Ë£±ÅÙ¤Ï£¶¾ûÉþÍÑ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤ÎÆü¤Ï£³¾û¤Þ¤Ç¸º¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Æ¥í¥¤¥ÉÉþÍÑ¤ÎÉûºîÍÑ¤È¤·¤ÆÂÎ½Å¤¬Áý¤¨¤¿¡£¿å¤ò°û¤à¤À¤±¤Ç¤âÂÀ¤Ã¤¿¡£ÉôÊ¬¹çÎ®¤ò·Ð¤Æ¡¢£¶·î¤ËÁ´ÂÎ¹çÎ®¤·¤¿»þ¤â¥Ù¥¹¥È¤Î£¶£±¥¥í¤è¤ê£¸¥¥í½Å¤«¤Ã¤¿¡£Çð¤Ï¥¹¥¿¥ß¥Ê¤¬¶¯¤ß¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö²Æ¤ÎÎý½¬¤Ï¤ä¤Ð¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡££±¤«·î¤Ë£±¾û¤º¤ÄÌô¤ò¸º¤é¤·¡¢¤è¤¦¤ä¤¯ÂÎ½Å¤âÌá¤Ã¤¿¡£Îý½¬»î¹ç¤Ï£·»î¹ç¤Û¤É½Ð¾ì¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡Çð¤Ï¤³¤ÎÉÂµ¤¤Ë¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿ÍâÆü¡¢¥¯¥é¥Ö¤ËÂàÃÄ¤Î°Õ»×¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¼£¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£¥Á¡¼¥à¤ËÌÂÏÇ¤«¤±¤ë¤Ê¤é¼¤á¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡£º´µ×´Ö¸ç¼ÒÄ¹¡¢ÂçÄÍ¿¿»Ê´ÆÆÄ¤ÏÇ§¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ø´ø´±¤«¤é¡ÖÇð¤ÎÎÏ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¹¤°ÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¡Ö´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÂÎ½Å¤¬Á´¤¯Íî¤Á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡Ö¡Ê¸«¤¿´¶¤¸¡Ë¤É¤¦¡©¡×¤È¾éÃÌ¤Ý¤¯¿Ò¤Í¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¥«¥·¡¢Áé¤»¤¿¤è¡×¤È¾Ð´é¤ÇÎå¤Þ¤·Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¾®ÌîÇî¿®¹Êó¡ÊÇ£ºê¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤ÎÆ±´ü¡Ë¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»î¹ç¸å¡¢»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿²ÈÂ²¡¢ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ë¼ê¤ò¿¶¤ê¡¢Æ¬¤ò²¼¤²¤¿¡£
¡¡ÅêÌô¼£ÎÅ¤Ï¤Þ¤ÀÂ³¤¯¤¬¡¢É½¾ð¤ÏÌÀ¤ë¤¤¡£»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤³¤È¤ÇÆ®»Ö¤¬¡Ö¤ß¤Ê¤®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡££²£¹Æü¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¡¦·§ËÜÀï¤¬º£µ¨ºÇ½ªÀï¡£¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë¤âÍèµ¨¤Î·ÀÌó¸ò¾Ä¤ËÆþ¤ë¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤é¡¢²¸ÊÖ¤·¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ê¹ÃÉÜ¤Î¡ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢·ë²Ì¤Ç¼¨¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¾®À¥¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¢¡Çð¡¡¹¥Ê¸¡Ê¤«¤·¤ï¡¦¤è¤·¤Õ¤ß¡Ë¡¡£±£¹£¸£·Ç¯£··î£²£¸Æü¡¢»³Íü¸©ÆîµðËà·´ÁýÊæÄ®¡Ê¸½ÉÙ»ÎÀîÄ®¡ËÀ¸¤Þ¤ì¡£Ç£ºê¹â¤«¤é¹ñ»Î´ÜÂç¤ò·Ð¤Æ¡¢£²£°£±£°Ç¯¤Ë¹ÃÉÜ¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡££±£´Ç¯¡¢¹Åç°ÜÀÒ¡££±£±¥·¡¼¥º¥ó²á¤´¤·¤¿¸å¡¢º£Ç¯ÃÏ¸µ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ËÉüµ¢¡££Ê£±ÄÌ»»£³£µ£°»î¹ç£³£²ÆÀÅÀ¡¢£Ê£²ÄÌ»»£µ£¸»î¹ç£µÆÀÅÀ¡£