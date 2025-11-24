◆プロボクシング ▽ＷＢＣ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定戦１２回戦 同級１位・那須川天心―同級２位・井上拓真（２４日、トヨタアリーナ東京）

ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦の前日計量が２３日、都内のホテルで行われ、無敗のキック王者からボクシング転向８戦目で世界初挑戦する同級１位・那須川天心と同級２位・井上拓真は、ともに５３・４キロでクリア。通常のベルトとともに勝者に贈られる「ＷＢＣサムライベルト」もお披露目された。日本人対決のＷＢＣ世界戦で特製ベルトが贈られるのは初めてで、天心は「僕のためにあるベルト」と王座獲得に意欲を示した。

計量をクリアした天心は、天井を見上げて両手を突き上げると、顔の前で両手を合わせて祈りのポーズを作った。フェースオフでは互いに表情を変えることなく約２７秒間視線をぶつけ合った後、両手でがっちり握手。拓真に「しっかり仕上げてきたんで」と伝えると、離れ際に腰を曲げて深々と頭を下げた。初顔合わせした９月の対戦発表会見以来、初めて目を合わせた拓真の印象を「いい表情してましたよ」と語ると、「あとは明日やるだけ」と落ち着いた表情で語った。

計量前には、試合の立会人を務めるＷＢＣのマウリシオ・スライマン会長（５５）＝メキシコ＝から「勝者に唯一無二のベルトを贈呈することにした」と「サムライベルト」がお披露目された。中央に甲冑（かっちゅう）姿の侍が描かれたベルトを見た天心は「オー」と声を上げ、スライマン会長に向け、サムズアップ。「あれ、かっこいいですね。武士道魂というか、武士の心は本当に好き。僕のためにあるベルトだなと。欲しいっすよ」と目を輝かせた。

チャンピオンカラーの金色でリングに上がる。昨年１０月にＷＢＯアジアパシフィック王座を獲得したアシロ（フィリピン）戦以来、３戦ぶりに金髪に染め上げた。グラブも金色のウイニング社製を選択。「優勝とか王冠とか、チャンピオンの色って金じゃないですか」と理由を明かした。

大一番への意気込みも、天心流だ。「ずっと『（ドラゴンボールの）精神と時の部屋』に入っていたので。悟空で言ったら（スーパー）サイヤ人、ナルトで言ったら仙人モードでいく。イメージとしてはスーパーゴーストカミカゼアタックを食らわすんで。幽霊作戦で」。漫画用語満載で、戦闘モードに突入した。

１５歳だった１４年７月にキックでプロデビューし、４２戦無敗（２８ＫＯ）を収めてボクシングでも世界の頂点へ。「緊張？ ないです」と淡々と話すと、何度もうなずきながら「大丈夫です。Ｊｕｓｔ ｄｏ ｉｔ！（ただ、やるのみ）」と締めくくった。（勝田 成紀）

◆ＷＢＣの特製ベルト ２４年５月に東京ドームで行われた井上尚弥（大橋）とルイス・ネリ（メキシコ）の４団体統一世界スーパーバンタム級タイトルマッチで、勝者・井上に「ダイヤモンドベルト」が贈呈された。また、今年５月に米ラスベガスで行われた井上とラモン・カルデナス（米国）のタイトルマッチでは「がん啓発月間（Ｇｏ Ｇｒｅｙ ｉｎ Ｍａｙ）」を記念した特製のグレーベルトが勝者・井上に贈られた。今回の「サムライベルト」は、関係者によると通常のベルトの製作費約５０００ドル（約８３万円）よりも「はるかに高い」豪華な作りで、数百万円規模になるという。

◇ＷＢＣ世界バンタム級王座決定戦オフィシャル ▽レフェリー マイク・グリフィン（カナダ）▽ジャッジ オマール・ミンタン（メキシコ）、田中浩二、飯田徹也（ともに日本）