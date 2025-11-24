通勤・通学・小旅行に最適！【アディダス】の整理しやすい多機能バックパックがAmazonに登場！
背中の汗を気にしない！エアメッシュ搭載！【アディダス】の整理しやすい多機能バックパックがAmazonに登場！
今年も見逃せない超大型セール「Amazonブラックフライデー」がついにスタート！
話題のアイテムを狙うなら、このタイミングがベスト。Amazon最大級のセール「ブラックフライデー」が11月24日(月・祝)0時から12月1日(月)23時59分まで開催！「先行セール」は11月21日(金)0:00からスタート！欲しいものは“今”まとめて手に入れるべき！
アディダスのバックパックは、30リットルの容量を持ち、街での通勤・通学から週末の小旅行まで幅広く活躍するユニセックスモデルである。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
重い荷物も快適に持ち運べるよう設計されており、Loadspringショルダーストラップとエアメッシュのバックパネルを搭載している。特にエアメッシュパネルは、背中の通気性を確保し、汗による不快感を軽減するため、軽やかに移動できる。
メインコンパートメントに加え、外側にも複数のコンパートメントが用意されている。
この製品は、リサイクル素材を50%以上使用している。製造された製品の素材をリユースすることで、ゴミの量、限りある資源への依存を減らすとともに、アディダス製品の環境フットプリントを減らすことにも貢献している。
アディダスのイーピーエスバックパック30で、日常もアクティブな週末も、軽快に、そしてスマートに。大切なアイテムを整理して収納しよう。
