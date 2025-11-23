『みんなのクルマ』はみなさんの愛車を写真とコメントで紹介していくコンテンツです。

撮影会場は、東京都江東区のA PIT AUTOBACS SHINONOME。トヨタ GR乗りに向けて、GRのための、GRだけのチューニングイベント「GR Customize Meeting 2025」が開催され、そこに参加されたユーザーを取材しました。

それでは各車両とオーナーさんのこだわりを紹介していきましょう！

オーナーのプロフィール

お名前：Bonnevilleさん

年齢：60代

車両名：トヨタ・GRヤリス RC

年式：2024年

主な使用シーン：ドライブ

現在の愛車を選んだ理由は？

「圧倒的パフォーマンス、動力性能」

愛車に乗っていて一番楽しいと感じる瞬間は？

「ワインディングを攻めるとき」

最初に愛車をカスタムした理由・キッカケは？

「自分が納得のいくスタイル、セッティング」

お気に入りのカスタムポイントはここ！

内装

シート：BRIDE ZETAⅣ フルバケット

シートベルト：CUSUCO 4点式

足まわり

ホイール：O・Z

タイヤ：ポテンザ

車高調：CUSUCO SPORT S（導入予定）

エンジン関連

排気：HKS スーパーターボマフラー

周囲から反応の大きかったカスタムポイントは？

「評判がよかったのはOZレーシングのホイールですね」

これからやってみたいこと、興味のあるカスタムは？

「キャタライザー、機械式LSD、SARDのGTウイングを導入したいです」

おすすめのカスタムメーカーは？

「HKS、SARD」

GR Customize Meeting 2025

今回の「GR Customize Meeting 2025」には、GRシリーズのカスタムを得意とするパーツメーカーやプロショップが多数参加。パワーアップや足回りの強化、ドレスアップに至るまで、GRを知り尽くしたプロフェッショナルたちが一堂に会し、それぞれの製品やノウハウを惜しみなく披露していた。

例えば、BLITZ（ブリッツ）、SARD（サード）やTRUST（トラスト）、といった有名ブランドは、冷却系や吸排気系といったエンジン周りのパーツを軸に、GRヤリスやGR86といった人気車種向けの製品を展示。これらのメーカーは、サーキットから得たデータを市販パーツにフィードバックする姿勢で、GRユーザーから高い信頼を得ている。

また、D2 JAPANといった足回りに強いブランドも来場。キャリパーやブレーキディスク、車高調整式サスペンションといった製品を展示。特に「走りの質感を高めたい」というユーザーにとっては、見逃せないブースとなっていたはずだ。

ブレーキ関連では、Project μ（プロジェクト・ミュー）が、ストリートからサーキットまで対応する幅広いブレーキパッドを提案。純正では物足りないと感じているGRオーナーにとっては、制動力とコントロール性を両立する選択肢として注目を集めていた。

そのほか、Kazama Autoといった、実戦で鍛えたチューニングを得意とするショップも出展。ラジエターホースキット、エアフィルター、アーム類やサスペンションなど、サーキット走行に即対応できる本格派パーツを求めるユーザーがブースに集まり、スタッフと熱心に話し込む姿も印象的だった。

arise motor sportsも今回注目の存在。レース活動とパーツ開発を両立するブランドで、競技シーンで培った経験を活かした提案を展開。GR86に特化した製品開発にも力を入れており、熱心なファンを惹きつけていた。

開催場所：A PIT AUTOBACS SHINONOME（〒135-0062 東京都江東区東雲2-7-20）

