福岡に、吉塚という駅がある。天下のターミナル・博多駅のお隣で、すぐ近くには福岡県庁や九州大学病院などがある。いわば、福岡市中心部の駅のひとつだ。

【画像】鉄骨むき出しのホーム跡、まるで“残骸”のような階段も…福岡の中心部から40年前に消えた“ナゾの廃線”の痕跡を一気に見る

吉塚駅には鹿児島本線と篠栗線（福北ゆたか線）が乗り入れている。鹿児島本線はいわずと知れた九州地方の大動脈で、福北ゆたか線は福岡市内と筑豊地域を結ぶ通勤通学路線だ。どちらに乗っても、博多から遠ざかるにつれて沿線はベッドタウン。日中も電車の中は、賑やかだ。

そしてもうひとつ、吉塚駅には第3の路線があった。

国鉄勝田線である。吉塚〜筑前勝田間13.8kmを結んでいた非電化路線。いまから40年前、1985年に廃止されたローカル線である。



福岡の中心部から40年前に消えた“ナゾの廃線”勝田線には何があった？ ©鼠入昌史

廃止されたということは、お客がほとんどいなかったということだ。でも、吉塚駅の風景を見るに、とてもじゃないけれどそんなローカル線があったとは信じがたい。何しろその場所は博多駅のお隣であって、九州一の大都市・福岡の中心部なのだ。

そんな実に恵まれた場所を走っていたにもかかわらず、とうの昔に地図から消えることになった国鉄勝田線。その廃線跡とはいかなるものか。辿ってみようと思う。

ナゾの廃線「勝田線」の跡には何がある？

勝田線は吉塚駅を起点に鹿児島本線と分かれ、福岡空港を間に博多駅の反対側を走ってゆく。ただし、古い地図を見てみると、しばらく篠栗線（福北ゆたか線）と並走（線路を共有していたこともある）しており、実質的には現在の篠栗線柚須駅付近で分岐していたようだ。

その柚須駅、開業したのは1988年のことだ。だから勝田線が現役だった時代には存在していない。ちょうど勝田線が分岐する部分の土地を活用する形で、新たに駅を設けたということなのだろう。

何しろ柚須駅は、摩訶不思議な構造をしている。

廃線らしさを感じる“変なカタチ”

ホームそのものはちょっと細いくらいでフツーなのだが、改札から駅脇の踏切道に出るまでに駐輪場の間を通らねばならないのだ。

このなんとも言えない構造は、まさに勝田線の分岐跡を利用したからに他ならない。

空中写真でみればそれは一目瞭然だ。この駐輪場から踏切道を渡った先の遊歩道まで、ゆったりとした人工的なカーブが見て取れる。まさに廃線跡そのものといっていい。

遊歩道沿いを歩いて痕跡をたどる

この柚須駅前から、本格的な勝田線廃線跡の旅がはじまる。

といっても、廃線跡は多くが遊歩道になっているから容易く辿ることができる。柚須駅の近くは遊歩道というよりは駐輪場として活用されているようだ。

駅周辺は工場などが目立つが、少し離れれば住宅地。自転車で駅までやってきて、そこから電車で博多方面に通勤・通学という人が多いのだろう。

そんな場所を走っていた路線が、お客の少なさで廃止された……など、やっぱりまだ信じがたいモノがある。

遊歩道はすぐにいったん途切れるが、そこから先もパチンコ店前の歩道が不自然に広くなっていたりするものだから、勝田線がどのように続いていたのかはすぐわかる。

しばらくはロードサイド系のパチンコ店やホームセンター、また工場や倉庫などが並ぶ中を進んでゆく。

駅跡らしきものが見えてきた

再び歩道の脇に遊歩道が現れると、ちょうどそのあたりが御手洗駅という小駅の跡だ。

とりたてて何か駅の痕跡が残っているわけでもない。1面1線、線路に面してひとつホームがあるだけの小駅だったからなのか。

さらに南東に進み、ニトリの脇を抜けたあたりで廃線跡の遊歩道は緩やかに左へカーブ。

南には宇美川を挟んで小高い丘が見えるこの場所に、上亀山という駅があった。

ホームの跡などはないけれど、御手洗駅とは違って駅跡がいくらか広がっているからひと目でわかる。

かつて、宇美川の南の小高い丘には亀山炭鉱があった。上亀山駅は石炭の積み出し駅でもあり、そこそこの規模の構内を持っていたようだ。

それまでは倉庫や工場といった風景の中を歩いてきたが、上亀山駅周辺は小さな戸建て住宅がひしめく。勝田線現役時代の名残、といったところだろうか。

上亀山の町からは左手に田んぼを見ながら東へ抜けてゆく。そして進路を南東に変えると、見えてくるのは巨大なショッピングモール・イオンモール福岡だ。

イオンモールの周りに往年の面影が

2004年にオープンして以来、規模を拡大しつつ福岡都市圏から広くお客を集めている国内有数の商業施設。巨大な駐車場も設えて、やってくる人のほとんどがマイカーを使っているようだ。

勝田線の廃線跡は、そんなマンモスイオンモールの目の前を通っている。といっても、もちろんイオンモールは勝田線が消えてからできたもので、両者は共存していない。

勝田線現役時代、この一帯は一面の田園地帯。田んぼの中に一筋の線路が、といった風景が広がっていた。いまでもイオンモールの向かいには田んぼが残り、往年の面影を伝えている。

巨大なプラットフォームを発見

イオンモールから先に進むと、左手には小高い丘とひときわ目立つ古びた背の高い構造物。そして、プラットフォームなどもそのままに残された志免鉄道記念公園が待っている。

勝田線においては最も大きな規模を有していた、志免駅の跡である。

かつて、勝田線の沿線にはいくつもの炭鉱があった。中でも代表的なものが志免炭鉱だ。志免駅跡の近くにある背の高い構造物は竪坑の跡、小高い丘はボタ山だ。

戦時中までは海軍の直営、戦後は国鉄の直営炭鉱として続き、1964年に閉山している。つまりここで掘られた石炭が海軍の軍艦の燃料となり、戦後はSLを走らせたのだ。

そして勝田線も、志免炭鉱をはじめとする炭鉱の石炭輸送で活躍した、炭鉱路線としての歴史を持つ。

かつては石炭を運びまくっていた

勝田線は1918〜1919年にかけて、筑前参宮鉄道によって開業している。“参宮鉄道”の名の通り、ひとつの目的は沿線の宇美八幡宮への参詣客輸送。そしてもうひとつが石炭輸送だった。

世相も戦時色が強くなってゆくと、参詣客輸送より石炭輸送の比重が大きくなり、戦時中には西日本鉄道への合併を経て国有化される。

並行する香椎線と間に連絡線も設けられ、沿線には炭鉱住宅がずらり。石炭を運んで運んで運びまくり、まさに帝国の命運すら左右するほどの重要路線だったのである。

戦後も志免炭鉱が国鉄直営になったこともあって、勝田線は炭鉱路線として続いていった。しかし、徐々に石炭のニーズは減ってゆく。

昭和30年代には、志免炭鉱の民間への払い下げ方針も決定している。この払い下げは労組の猛烈な反発もあって実現せず、結果として国鉄の手で志免炭鉱は閉山した。

そして志免炭鉱の閉山で大きな役割を失った勝田線は、途端に超のつくローカル線へと立場を変えてゆくのである。

なぜ人口増なのに廃線に？

ドル箱だった石炭輸送を失っただけでなく、旅客も激減する。1960年には年間約260万人いた旅客は1975年に約60万人、4分の1以下にまで減っている。

石炭とともにあった町と路線が、炭鉱閉山と共に衰退してゆく……。この時代、日本中あちこちで見られた風景である。

ところが、勝田線の凋落とは裏腹に、沿線一帯は活気づく。というのも、福岡市の発展に伴って、そのベッドタウンとして急速に開発が進んでいったのだ。

炭鉱住宅は次々に現代的な住宅地に生まれ変わり、周囲の丘陵地は切り開かれてニュータウンへ。昭和50年代、勝田線沿線は福岡県内でもトップクラスの人口増加率だったという。

しかし、こうした沿線の発展から勝田線は完全に取り残されてしまった。炭鉱の町がベッドタウンに変わっても、勝田線だけはいつまでも炭鉱路線、といったところだろうか。

沿線の町からはひっきりなしに西鉄の路線バスが走って博多や天神までを結び、ほとんどの家庭はマイカーを持つ。そうした中で、1日に5〜6往復しか走らない古びた勝田線は、たいした役に立たない。

時は国鉄末期、莫大な赤字を抱えて元炭鉱路線を現代的な通勤路線に変貌させるほどの余力がなかったことも影響しただろう。勝田線は、“ひとつ前の時代の象徴”になってしまったのである。

そうして1985年に勝田線は通勤路線化することもなく、廃止になった。

跡地は沿線自治体に譲渡され、多くの区間が遊歩道に生まれ変わった。志免駅の跡から先も、ほとんどの区間が遊歩道として整備されている。

終点・筑前勝田駅をめざす

その中には、ホームの跡が残っていたりキロポストが置かれていたりと、ところどころに勝田線の痕跡も残る。古い枕木を活用した階段などがあるのも、廃線跡遊歩道ならではだ。

もしかすると、廃止時に残されていた枕木を再利用しているのかもしれない。

勝田線開業の目的のひとつでもあった宇美八幡宮の脇を抜け、宇美川を渡ると香椎線の宇美駅前にやってくる。

同じ宇美駅を名乗りながら、駅は少し離れた場所にあり、乗り換えには不便な駅だったという。が、まあそれほどにここで乗り換えるお客はほとんどいなかったに違いない。

その後も糟屋炭田の炭鉱跡（といっても、今ではほとんどがニュータウンに変貌していて痕跡はない）の脇を通って、終点の筑前勝田駅を目指す。筑前勝田駅もまた、かつては炭鉱の駅だった。

ここもいまではニュータウンの中。小さな公園が整備され、遊具には「こくてつかつたせん」と書かれていた。

もし廃止にならなければ…

国鉄勝田線の跡を辿ると、篠栗線と分かれてすぐは倉庫・工場街、のちに田園地帯とイオンモールを抜けるとあとは志免町や宇美町の住宅地の中を歩くことになる。

もちろん、廃止から40年の間に開発が進んだ向きもあるだろう。ただ、少なくとも住宅地化は炭鉱閉山後、勝田線現役時代からはじまっていた。

当時、国鉄がもう少しウマく対応していたら、勝田線が廃止になることなどなかったのかもしれない。

が、そんなことをいまさら考えても意味がない。まだ勝田線にディーゼルカーが走っていた50年前、沿線のニュータウンに居を構えた人たちは、ハナから勝田線の存在などはあてにしていなかったに違いない。

町の中を走っていたけれど、町の誰からも見えていない。勝田線の最末期は、そんな悲しきローカル線だったのかもしれない。

撮影＝鼠入昌史

（鼠入 昌史）