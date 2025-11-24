草なぎ剛の胃袋は“宇宙”じゃなかった？ 人生初のNG仕事は“大食い”【草なぎ＆香取インタビューあり】
俳優・歌手の草なぎ剛と香取慎吾がMCを務める、フジテレビ系バラエティー『大相撲フードバトル 〜2025冬の陣〜』が、28日に放送される（後8：00）。
昨年夏、草なぎがチェアマン（MC）を務めて好評を博した特番『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』（2024年8月15日放送）が、“大食い”に特化して大幅パワーアップ。新たに香取を迎えて、草なぎ＆香取の豪華ダブルMCのもと、相撲界最強の大食い力士を決めるべく一大フードバトルを開催する。なお、草なぎと香取の2人がフジテレビのバラエティー番組で共演するのは、2017年11月1日放送の『おじゃMAP!!』以来、なんと約8年ぶりとなる。
今回、戦いの舞台となるのは、大人気の外食チェーン店。1回戦は、Aブロックを回転ずしチェーンの「スシロー」、Bブロックを中華料理チェーンの「餃子の王将」で行い、各ブロックの勝者が、焼肉チェーンの「牛角」で決勝戦に挑む。
出場するのはいずれも、大食いのポテンシャルはもちろん、力士としての実力も兼ね備えた6人の精鋭たち。Aブロックのすし対決には、2023年九月場所で初土俵を踏んで以来、史上最速で三役昇進を果たし、23日に閉幕した大相撲十一月場所で、ウクライナ出身の力士として初の優勝を果たした安青錦（安治川部屋）、194cmの高身長を誇り、かつてギャル曽根より早く食べた記録を持つ湘南乃海、筋骨隆々とした体格を持つ小兵の大食い力士・朝紅龍の3人がエントリー。
そしてBブロックの餃子対決には、幕内最年長41歳、前回の『大相撲部屋対抗！大食い＆歌うまバトル』でも見事な食べっぷりを披露した玉鷲、力強い相撲を得意とする二子山部屋初の幕内力士・狼雅、粘り強い相撲で知られ、相撲界随一の酒豪としても有名な錦木の3人が出場する。
各ブロックでは、それぞれの出場力士の“応援隊長”も参戦を果たす。Aブロックでは、安青錦の応援隊長をアンタッチャブル・山崎弘也が、湘南乃海の応援隊長を香取が、朝紅龍の応援隊長をAMEFURASSHI（愛来、市川優月、小島はな、鈴木萌花）が務め、一方のBブロックでは、玉鷲の応援隊長に森泉、狼雅の応援隊長にJOY、錦木の応援隊長になすなかにし・中西茂樹が就任。今年1月に復活した『おじゃMAP!!』以来の共演となる香取と山崎のほか、応援隊長同士の爆笑必至のやりとりも見逃せない。
■草なぎ剛、香取慎吾
◆フジテレビのバラエティーでのお2人の共演は久しぶりとなります。収録はいかがでしたか？
草なぎ「とにかく楽しかったです！」
香取「去年つよぽんが１人でMCを担当した特番に、今回僕も参加させてもらうことになったわけですけど、こんな風に2人でフジテレビの番組の収録に臨むことができたということは、やっぱりうれしかったですね」
草なぎ「慎吾ちゃんとは、ずっとラジオ（BAYFM『ShinTsuyo POWER SPLASH』）もやってますし、いつも一緒なんですけど、こうやって2人でフジテレビに来て、バラエティー番組の司会をするというのは、とても新鮮でした」
香取「考えてみると、今回収録したスタジオって、もう何十年と、つよぽんと一緒に番組を撮っていた場所なんですよ。そういう意味では、もちろん懐かしさもありましたし」
草なぎ「そうですね。だから、『ななにー』（ABEMA『ななにー 地下ABEMA』）ともまたちょっと違う感じで。なかなか感慨深かったです」
◆力士の方々の戦いぶりについて、感想をお聞かせください。
香取「僕は今回、湘南乃海関を応援させてもらったんですけど、完全にファンになっちゃいましたね。収録が終わってお別れするときも、“これからもずっと応援してます！”って、ごあいさつさせていただいて。他の力士の方々も、みなさんチャーミングで、すてきな方ばかりでした」
草なぎ「前回の特番は“大食いバトル”だけじゃなく、“歌うまバトル”もあって、それはそれで見応えはあったんだけど、今回は大食いだけにフォーカスを当てることで、すごく見やすくなっていて。力士の皆さんの“超人”ぶりが、より伝わってきて面白かったです。力士の方がぱくぱく食べている姿って、見ているだけで気持ちいいんですよね。なんだか楽しくなってくる。やっぱり人間は、食べないと強くなれないんだなって、基本的なことを教えてもらいました。そういえば、誰とは言えないけど、バトルが終わった後で、改めて食事に行った力士の方もいたらしいですよ（笑）」
香取「すごいよな〜。まさに超人だね（笑）」
◆番組内でもお話しされていましたが、香取さんはこれまで、数々の“大食い”企画に挑戦してきたそうですね。
香取「はい！（笑）でも実際、ありがたいことに、“おジャ〜map”（※『おじゃMAP!!』の食べ歩き企画）なんかは、印象に残っている方が多いみたいですね。…あっ、今また1思い出したんですけど、長〜い巻きずしをひたすら食べていくっていう企画で、確か6メートルくらい食べたのかな。何の番組かは忘れちゃったんだけど」
草なぎ「すごいね！慎吾ちゃん、大食いバトラーの元祖だったんだね（笑）。でもそんなムチャクチャな企画、今はできないんだろうな…」
◆一方の草なぎさんは、大食い企画のオファーは全て断っているそうで…。
草なぎ「そうなんですよ。僕が大食いをNGにしているのは、それこそ“おジャ〜map”がきっかけで。名古屋にロケに行ったんですよ、大島優子ちゃんと」
香取「よく覚えてるなぁ（笑）」
草なぎ「しっかり覚えてます！カンテレのドラマの番宣でしたよ、『銭の戦争』ですよ！」
香取「（笑）。あのときにつよぽん、あまりにもお腹いっぱいになりすぎて、ロケが終わった後、マネージャーにすぐ電話して、“今後、大食いの仕事だけは絶対にやりたくない”って言ったらしくて。それが草なぎ剛の人生史上初めてのNGだったそうです（笑）」
◆スタジオでは王林さんも一緒でした。王林さんとは初共演だそうですね。
草なぎ「とてもかわいらしい方でしたね。番組に花を添えてくれました」
香取「今までずっと視聴者として見てきたから、昔からの知り合いみたいな印象があって。だから最初に会ったときに、“はじめまして！”って言われて、びっくりしちゃいました。“えっ、初めてなの！？”って（笑）」
草なぎ「僕は王林さんのコメント力にびっくりしたな。先輩の僕らよりも、はるかに気の利いたコメントをたくさん言ってくれて（笑）」
香取「詳しくは言えないけど、クイズコーナーでのつよぽんへのツッコミも素晴らしかったし（笑）。すごくすてきな方でした。改めてファンになりました」
草なぎ「また3人で番組をやってみたいですね。今度はクイズ番組をぜひ（笑）」
◆では最後に、視聴者の方々へメッセージをお願いします。
草なぎ「大相撲特番がよりパワーアップして、より見やすくなって、より楽しくなって復活します！力士の方が食べている姿だったり、相撲部屋の様子だったり、われわれが普段目にすることがないような場面もたくさん見られますし、クイズコーナーでは相撲の雑学を知ることもできますので、ぜひたくさんの方に見ていただきたいです。見ればきっと、幸せになれます！（笑）」
香取「見ているうちに、自然と相撲の世界に興味が湧いてくるんじゃないかなと思うんですよね。あまり良いニュースがない今の世の中で、“この国には相撲があったんだ！”って、何か前向きな気持ちになれるような、そんなすてきな番組になっていると思います。あと、自分のお腹と相談しながら見ていただきたいですね。お腹を空かせて見るのもいいし、家族みんなでご飯を食べながら見ると、食卓に並ぶものが、よりおいしく感じるかもしれません」
