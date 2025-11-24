¤Ê¤¼NPB¤ÇÀ®¸ù¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡©¡¡DeNA½õ¤Ã¿Í¤¬ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¾Ú¸À¤·¤¿¡ÈÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤ÎÊÊ¡É¡ÖÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡°Û¹ñ¤Ç¤Î·Ð¸³¤Ï¡¢MLB¤ÇºÃÀÞ¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿º¸ÏÓ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤¿¡×
¡ÚÆ°²è¡Û¥±¥¤¤ÏÍèÆü2Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ½é´°Éõ¡ª°µ´¬¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFan Sided¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤éÌó2Ç¯´Ö¡¢DeNA¤ËºßÀÒ¤·¤¿¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥±¥¤¤À¡£
¡¡MLB¤Ç¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¡¢¥«¥Ö¥¹¡¢¥á¥Ã¥Ä¤ÈÌ¾Ìç¤òÅÏ¤êÊâ¤¯¤âµï¾ì½ê¤ò¸«½Ð¤»¤º¡¢¶ì¿´¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¥±¥¤¡£ÀèÈ¯¤È¤·¤ÆºÆµ¯¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯Ã©¤êÃå¤¤¤¿NPB¤Ç¤Ï¼ÂÀÓ¤ò½½Ê¬¤ËÀÑ¤ß¾å¤²¤¿¡£ÄÌ»»2Ç¯´Ö¤Ç48»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤È¤·¤Æ15¾¡¡Ê15ÇÔ¡Ë¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉ¸æÎ¨2.53¡¢WHIP1.15¡£¤È¤ê¤ï¤±ÆþÃÄ2Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿25Ç¯¤Ï9¾¡6ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.74¡¢WHIP0.98¤È¥Ï¥¤¥¹¥¿¥Ã¥Ä¤òµÏ¿¡£ÀèÈ¯¥í¡¼¥Æ¤ÎÃì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤â¤Ã¤È¤â¡¢°ÛÊ¸²½¤Ç¤ÎÄ©Àï¤ÏÍÆ°×¤Ê¤³¤È¤Ð¤«¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤â¤¬¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¥±¥¤¤Ï¡¢¡ÖµåÂ®¤¬Â®¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ¤ÎÅê¼ê¤¿¤Á¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤ëµå¼ï¤òÍý²ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¯¤·Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Ç¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤¬¡¢2¥·¡¼¥à¤ÎÅ°ÄìÄÉµÚ¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥¤¥ó¥°¤¬¥Õ¥é¥Ã¥È¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤Î¡ÈÊÊ¡É¤ò¸«È´¤¤¤¿¥±¥¤¤Ï¡¢Êì¹ñ¤Ç¼´¤È¤·¤Æ¤¤¿4¥·¡¼¥à¤«¤é2¥·¡¼¥à¤ÎÅêµå³ä¹ç¤òÁý¤ä¤·¡¢¡Ö¹¶¤áÊý¤¬ËÜÅö¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£2¥·¡¼¥à¤ÏËÍ¤ÎÅêµå¤ò¤¹¤Ù¤ÆÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¾Ú¸À¤¹¤ë¡£
¡¡ÌµÏÀ¡¢ÂÎÆÀ¤Ë¤ÏÆüËÜ¿Í¤Î¸¦µæ¡¢¤½¤·¤Æ½õ¸À¤¬É¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤À¤Ã¤¿¡£¡ÖÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤¹¡£¤½¤·¤Æ¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁà¤Ã¤Æ¡¢Áê¼ê¤¬¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÆ¨¤²¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥±¥¤¤Ï¡¢NPB¤ËÆëÀ÷¤à¾å¤Ç¼êËÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿Åê¼ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÍ¤é¤Î¥¨¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡¢¥µ¥¦¥¹¥Ý¡¼¤Î¥«¥Ä¥¡¦¥¢¥º¥Þ¤À¡£Èà¤ÏÂ¿ºÌ¤Êµå¼ï¤òÁà¤ê¡¢¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÅê¤²¹þ¤á¤ë¡£ËÍ¤ÏÈà¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¡Ø²¶¤Îµå¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂ®¤¯¤Æ¡¢ÊÑ²½¤âÂç¤¤¤¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤¢¤¤¤Ä¤Ï²¶¤è¤êÎÉ¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡Ù¤È¡£¤È¤Ë¤«¤¯°ìÂÎ²¿¤¬°ã¤¦¤ó¤À¤í¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢Èà¤ÎÅêµå¤ò´Ñ»¡¤·¤¿¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¹¶¤á¡¢Á´¤Æ¤Îµå¤ËÊÑ²½¤ò¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¬ºÇ½é¤Îº¢¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
ÆüËÜ¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ÖÊ¸²½¡×¤È¤Ï¡©
¡¡¶ìÏ«¤Ï¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¾õÂÖ¤ËÌá¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È·è°Õ¤·¤¿ÆüËÜ¹Ô¤¤Ë²ù¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸Ê¤ÎÅêµå¤ò°ì¤«¤é¸«Ä¾¤¹¥¥Ã¥«¥±¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Öº£¤äÃ¯¤â¤¬98¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.7¥¥í¡Ë¤«¤é100¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó160.9¥¥í¡Ë¤òÅê¤²¤ë»þÂå¤À¡£¤Ç¤â¤½¤ì¤Ï²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ÎËÜ¼Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ë¥±¥¤¤Ï¡¢¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤¿»þ¤Î¼«Ê¬¤ÏËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤ÇÅêµå¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¡£¤¿¤À¤¿¤ÀÁ´ÎÏ¤ÇÅê¤²¤Æ¡¢¼«Ê¬¤¬¹Í¤¨¤ëÌñ²ð¤Ê¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤ì¤Ð¤¤¤¤¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏËÜ¼Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÆüËÜ¤ËÍè¤Æ½é¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¤ÎÂ®µåÇÉ¤ÎÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ÏµåÂ®¿ôÃÍ¤òµ¤¤Ë¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¥Á¡¼¥à¤â¤½¤¦¡£Èà¤é¤Ï¥ì¡¼¥À¡¼¥¬¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëµåÂ®¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ë½Å»ë¤¹¤ë¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥¢¥¦¥È¤ò¼è¤ë¤«¤ÏÌäÂê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡£¤½¤¦¤¤¤¦´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿Åêµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¹Í¤¨Êý¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿¤·¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯Âç¤¤ÊÅ¾µ¡¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡·Þ¤¨¤¿º£¥ª¥Õ¤Ï·ÀÌóËþÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê±½¤¬Èô¤Ó¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éNPB¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÑÂ³¤âÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÜ¿Í¤ÎÌÜÉ¸¤ÏMLB¤Ç¤ÎÀ®¸ù¤À¡£
¡Öº£¤Î¤È¤³¤í·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï²¿¤â¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ç¤â¤¦°ìÅÙÀèÈ¯Åê¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼½ÐÍè¤¿¤éºÇ¹â¤À¤Í¡£¤¿¤ÀÎ®¤ì¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ÎµåÃÄ¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¤«¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¤À¤±¡£¤Þ¤¡¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÆüËÜ¤ÇÌîµå´Ñ¤ò²þ¤á¡¢¤½¤·¤Æ³Î¤«¤Ê¼«¿®¤òÄÏ¤ó¤À¥±¥¤¡£¤³¤ì¤¬MLB¤È¤¤¤¦À¤³¦ºÇ¹âÊö¤ÎÉñÂæ¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£30ºÐ¤Î½õ¤Ã¿Í¤Ï¤¿¤À¤¿¤À°ÕÍß¤ËËþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
