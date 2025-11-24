「恥を知れ」「ひどいプレーだ」20歳日本人に２ゴールを許し２−４敗戦…日本代表コンビを擁するオランダ名門、５戦４敗の大失速に現地ファンが憤慨「ファン・ペルシよ、出て行け」「もはやトップクラブではない」
現地11月23日に開催されたエールディビジの第13節で、上田綺世と渡辺剛を擁するフェイエノールトが、小川航基、佐野航大、塩貝健人が所属するNECとホームで対戦。２−４で敗れた。
上田と渡辺の日本代表コンビが先発した名門は、37分に先制を許すと、一時は逆転に成功したものの、69分に被弾。２−２に追いつかれると、途中出場した20歳のFW塩貝に２ゴールを叩き込まれ、公式戦３連敗を喫した。
ここ５試合で４敗目と大失速のチームに、現地のファンは手厳しかった。
専門サイト『FR12.NL』の記事のコメント欄に次のような言葉が溢れた。
「ファン・ペルシよ、出て行け」
「監督解任だ」
「ひどいプレーだ」
「なんて情けない、負け犬のチームなんだ」
「平凡なチームであり、状況が厳しくなると、ファン・ペルシには解決策がない」
「恥を知れ！」
「前半が終わるといつも疲れてしまう」
「ファン・ペルシには、トップクラブとして必要な度胸が欠けている。彼は良い人だが、適任ではない」
「前半で４−１とリードできたのに、それができなかったから本当に残念だ」
「コンディションが悪く、メンタリティに欠け、戦術も著しく劣っている」
「毎週悪化しており、改善は全く見られない」
「フェイエノールトはもはやトップクラブではない」
ファン・ペルシ監督への風当たりもかなり強まっているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】フェイエノールト戦で20歳日本人FWが圧巻の２ゴール！
【動画】フェイエノールト戦で20歳日本人FWが圧巻の２ゴール！