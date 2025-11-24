俳優の山下智久（40歳）が、11月22日に公開された「Google Pixel presents ANOTHER SKY」公式YouTubeチャンネルの動画に出演。意外な食生活について語った。



山下智久が番組のゲストとして、フランス・マルセイユを訪問。旅の途中で、自堕落な生活を望んでいると話し、「夜中のラーメンとか最高じゃないですか？」「夜ってステーキ食えないじゃないですか。絶対そうですよね。夜中はカップラーメンでしょ」と話す。



さらに山下は「普通に立ち食いそばとか、富士そばも行くし」「日高屋うまいすよね、安心する感じありますよね」と話し、「11歳から仕事してるんで、そういうお店にお世話になって、成長してきた」と語った。