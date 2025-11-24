公務員夫の不倫現場を追うも…！「まさかの自転車逃走」で尾行が失敗した瞬間【ママリ】

不倫をする「公務員の夫」が選んだ逃走ツールは…？

この漫画は、作者・はたけ｜まんが投稿(@hatake_0123_)さんによる公務員の夫をもつ妻が不倫の証拠を集めて闘うさまを描いています。パートナーの不倫を疑う時、探偵などのプロにお願いして行動確認をしてもらう人もいますよね。ただ、プロへの依頼は料金の高さもあり断念する場合もあります。そんな時、友人が協力してくれたり、知人が力を貸してくれて「個人」で疑惑の解明に乗り出すこともあるでしょう。ただ、やはり個人での行動はうまくいくことばかりではないようです。

主人公の佳奈はある都市で非常勤の公務員として働いていました。その職場には、さりげなく仕事のフォローをしてくれる男性上司がおり、2人は少しずつ距離を縮め結婚。佳奈は現在、専業主婦として家庭を支える日々を過ごしています。





結婚当初は一緒に過ごす時間も長かった2人ですが、時をへるとともに夫の帰宅時間は連絡なく遅くなることが増え、ある日佳奈は遅い時間に帰宅した夫から「石けんの香り」がすることに気づきます。夫の浮気を疑った佳奈は、さまざまな方法で夫が浮気している証拠を集めようとします。悩める佳奈の相談に乗ってくれたのは、かつての上司・加藤さんでした。ある日、加藤さんと話した際、加藤さんは佳奈の夫と同じ部署で働く後輩の男性を紹介してくれました。彼は彼なりの事情があり、佳奈の夫の「隠された裏を顔」を暴きたいと思っています。佳奈は後輩の男性に依頼し、夫の普段の行動を把握しようとしますが…？

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

©hatake_0123_

佳奈の夫と同じ部署で働く後輩男性は、いろいろな手を使い、佳奈の夫の行動を尾行してくれていました。しかし、どの方法も今のところうまくいっていないようです。とはいえ、このように職場で直接行動を監視してくれる人がいるのは、佳奈にとってはありがたいことですよね。



不倫だけでなく、家族に関するトラブルはなかなか外部の人に相談しづらいもの。ただ、だからこそ1人でかかえるのはつらい内容です。できればプロや専門家に気持ちを聞いてもらうことも含めフォローしてもらえるとありがたいですが、それがかなわない場合は、こうして身近な人の力を借りるのも大事なことですよね。

記事作成: ママリ編集部

（配信元: ママリ）