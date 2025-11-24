大泉洋、今田美桜をイジる「朝ドラしてらっしゃるから。ドジがもう染みついちゃって」
俳優の大泉洋（52歳）が、11月22日に公開された、松竹公式YouTubeチャンネルの動画で、「ラストマン」シリーズで共演している今田美桜について「朝ドラの撮影してらっしゃるから。ドジがもう染みついちゃって」とイジった。
年末に放送されるドラマ「ラストマン−全盲の捜査官− FAKE／TRUTH」と、同じく年末に公開予定の「映画ラストマン -FIRST LOVE-」の宣伝を兼ねて、松竹の公式YouTubeチャンネルで“その日1番最後に撮影を終えたキャスト＝ラストマン“に突撃し、撮影の裏話や共演者とのマル秘エピソードなど、ここでしか聞けない話を披露するYouTube限定スペシャル企画が行われた。
大泉洋は久しぶりの撮影で“無双”していたと言われるほどはしゃいでいたそうだが、大泉自身は「いやでも、美桜ちゃんには勝てないよ。欲しがりよ、美桜ちゃん」と、今田の目立ち方を賞賛。
大泉は「やっぱりね、朝ドラの撮影してらっしゃるから。（コメディエンヌとして）ドジがもう染みついちゃって。朝ドラの主人公って、ちょっとこうドジをしてそれでも頑張る！！みたいな人。じゃないとダンボールから出したパソコンのキーボード顔に当たんないよ」と撮影現場での今田のドジっぷりをイジる。
今田は大笑いしながら「めっちゃ恥ずかしい。洋さんだけ見てましたよね」と言うと、さらに大泉は「しかも、そんなに滑りますか？ みたいな所で滑って。何回も滑って」とイジる。松尾諭は「でもやっぱりコケ方がね、綺麗なんすよね」とフォロー。今田は「恥ずかしいですね。恥ずかしすぎる」と照れた。
なお、動画の最後には今田のハプニング映像が収められている
