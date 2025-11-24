老後破産まっしぐら？お嬢さまと結婚した兄へ、全財産を捧げる両親を止める方法【ママリ】

お金持ちのお嬢さんと結婚した兄…実家格差が大問題

投稿者さんは、田舎の一般家庭で育ちました。しかし、この度、兄がお嬢さまと結婚することになったようです。投稿者さんの実家からも、大金のお祝いを払ったそう。これからも、兄の義実家との兼ね合いで、実家が多額の出費をするのでは…と、懸念しています。このような「実家格差」はどうしたらよいのでしょうか。

お金のことで兄の結婚にモヤモヤします。



兄はかなり裕福な家庭のお嬢様と結婚することになったため、両親は恥ずかしくないようにと家具家電など総額200万近く援助してあげたようです。

加えて、兄嫁が高額な指輪を欲しがっていると話を聞いて兄に100万渡したと。



実家は田舎の一般家庭です。

私自身の結婚の時は夫婦共に20代半ばでそんなに貯金もなかったので、家具家電も一人暮らしの時に使っていたものをそのまま使ったりと節約しました。親からもらったお祝いは30万くらいです。



母は今から、兄に子供が生まれたら普通5万くらいだけど最低10万は包まないといけないねとか、お歳暮やお中元も数万クラスにした方がいいか、と悩んでいます。



兄嫁の実家はお手伝いさんがいるような家庭のようなので、親が悩む気持ちも分かるのですが、家のローンだってまだ残ってるのに兄嫁の実家に合わせてお金使ってたら、自分達の老後資金がすっからかんになるんじゃないの？という不安があります。そうなった時に頼られるのは娘である私なのできっと。



兄に対しても、うちは普通の家庭なのに、なんでそんな不釣り合いなお嬢様を選んだのかと思ってしまい素直にお祝いできません...

指輪にしろ結婚式会場にしろ、嫁と嫁親の希望を全面的に聞いているようなので、自分だって普通の会社員でお金に余裕があるわけではないのに、男のプライドかもしれませんがなんで？と苛立ちます。



自分のお祝いの時は数十万円で、兄の時は数百万だったと知ると、妹としては複雑な気持ちになるのが正直なところですよね…。



いくら兄の義実家がお金持ちだったとしても、実家が義実家側に合わせてしまうとムリが生じてしまいます。投稿者さんが心配してしまうのも理解できますね。

何で実家がお金を用意しないといけないのかなと思います。

200万円は結納金だったとして、指輪代はお兄さんが用意すればいいのにと思いました。

そんな付き合い方でご実家がもたないと思います。

身の丈にあった付き合い方をしたほうがいいと思いますが、今のご実家に何を言っても無駄でしょうが😅

モヤモヤする気持ち分かりますよ。

お兄さんがわざわざ家の位を気にして結婚相手を見つける必要はありません。

玉の輿、逆玉なんて言葉もあるくらいですし、お兄さんに非はないように思います。

ご実家が見栄なのか、流石にこの程度はと思って恥ずかしくてしてるのかはわかりませんが無理して付き合うくらいならうちはありません！と断言して援助なりは嫁側の家からしてもらうのでいいとおもいます🤔



実兄さんも、そのうちそんな釣り合わない嫁、家族（相手の家族）とは、火の車になり、離婚というのが目に見えて分かる感じですけどね🥲



人選びも、身の丈にあった相手じゃないと疲れるし、いつまでも背伸びしていられない、いつかは気持ちも破壊しますからね🥲



旦那も以前、付き合っていた相手が、ドラックストアでも化粧水買ってあけたたりで万単位···地元では、あそこのデパートは高いからねというところの靴屋さんで、芸能人並みに、従業員が「新しい靴入りましたよ」と言うくらい、一足2万はくだらない物など元カノは、旦那に出させていたようです🥲



最終的に元カノは、やはりお金を持っている人？議員？の人を選んだようで、愛よりお金···だったようですw😅



旦那も当時はかなり無理していたようで、あのまま付き合ってたら破産していたとw😅



たしかに、数百万円もの援助をしたのは、少なからず“兄が恥ずかしい思いをしないように”と思う親心があるのではないでしょうか。



結婚をする時に、両家についての経済事情は、ある程度共有しているはず。それを承知の上で、お互いに結婚相手として選んだのであれば、実家としては身の丈にあった付き合いができれば、じゅうぶんにも思えますよね。



また、“親がムリをしていることに、投稿者さんがしっかりクギを刺すべき”との意見も。“老後の資金をきちんと貯めた上で、兄夫婦にお金を使って”と念を押しておかなければなりませんね。

価値観は人それぞれ！自分の生活を大切に

兄の格差婚により、実家が多額のお金を使っていることに不安と不満を抱いていた投稿者さん。ママリに寄せられた声でも、同じように不安視する声が多数ありました。



実家側がムリをして、裕福な嫁側に合わせなくても、自分たちのできる範囲で、精いっぱいの援助やお祝いをしてあげられたら良いのではないでしょうか。



まずは、自分たちの老後の貯えをしっかりと考え、必要以上に背伸びしないことが大切ですね。

