◆明治安田Ｊ２リーグ 第３７節 今治１−１札幌（２３日・アシックス里山スタジアム）

北海道コンサドーレ札幌は、今季の敵地最終戦を勝利で飾ることはできなかった。今治戦は後半１２分に失点。同３６分、途中出場のＦＷマリオセルジオ（３０）が１０試合ぶりの今季３得点目となるＰＫを決めて追いつくも、逆転とはならず、１―１で引き分けた。

札幌がやりたいのは何なのかということが、出せないまま終わった試合だった。今治の前半の出来からいえば、２〜３点入れていい流れ。そこで点を取れずに入った後半がオープンな戦いになってしまったのは、年間を通じてチームとしてうまくいかなかったという証し。残り２試合という状況下、もっと出来上がったサッカーを見せてほしかったというのが本音だが、それができていたら上位に行けていたのだろう。

ここが悪かったという部分を見つけづらいことが、一番の問題かと。今の札幌はうまいし、チャンスクリエイトもできて、ボールもしっかり奪える。ただ怖さがなくて、全ての面で相手が対応できる範囲内にある。昨年まではこうなったら弱いが、こうさせたら相手も簡単には止められないという面があったが、今年は強みを見いだせなかった。

今治戦も前半は右からの攻勢が目立ったが、そこに偏らせて左で仕留めるではなく、行き当たりばったりに右を使わざるを得なかった印象。左サイドの白井はスピードがあるのだから、どんどん裏を狙い続けるとか、持ち味を徹底しても良かった。決まりを守るのは大事だが、まずは自身の強みを出さないと。その上で戦術に絡んでいくことが、チームの一番の力になるのだから。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）