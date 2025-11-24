◆明治安田Ｊ２リーグ 第３７節 今治１−１札幌（２３日・アシックス里山スタジアム）

北海道コンサドーレ札幌は、今季の敵地最終戦を勝利で飾ることはできなかった。今治戦は後半１２分に失点。同３６分、途中出場のＦＷマリオセルジオ（３０）が１０試合ぶりの今季３得点目となるＰＫを決めて追いつくも、逆転とはならず、１―１で引き分けた。勝ち点は５０に到達したが、順位は１２位のまま。次節２９日のホーム・愛媛戦が今年の最終戦となる。

チーム最多の１０得点を挙げる攻守の要、ＭＦ高嶺朋樹主将（２７）を累積警告で欠いた一戦。その中でも柴田慎吾監督（４０）が「前半はいい形でビルドアップができていたし、何より効果的なプレスが効いていた」と振り返ったように、敵陣での戦いが続き、再三ゴールに迫った。しかし「最後のパス精度のところなどで仕留め切れなかった」と指揮官が悔やんだ言葉通り、決定機とまでは至らず、先手を奪えなかった。

わずかな光明は、先制されながらドローに持ち込めたこと。今季の引き分け数は５とリーグ最少。追いつき、追い越す試合の少なさが、Ｊ１昇格を逃す一因でもあった。柴田監督は「苦しい状況から引き分けに持っていけた。こういう積み重ねが順位に関係してくる」と来季以降につながる勝ち点１となることを期待した。