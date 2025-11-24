仕事に「AIレバレッジ」をかけて半分の労働時間で成果を上げる…「価値の高い仕事」へ集中する方法

加速度的に進化しているAI（人工知能）。これからの時代、どんな仕事でもAIの活用が求められることは間違いないだろう。著書累計900万部に迫るベストセラー作家で、近刊に『AI時代の［お金を稼ぐ力］』がある本田健氏が、具体的にどんな仕事をAIに任せればよいのか、そして人間は空いた時間をどう使うべきかを説く。

自分がやるべき仕事以外はAIに任せる

多くの人は、「長時間働くほど成果が出る」と思い込んでいます。

でも、それは過去の時代の話です。これからの時代に必要なのは、時間を増やすのではなく、成果を生むための仕組みをつくり、告知の機会を増やすことです。特にAIの登場によって、私たちが直接手を動かすべき領域は劇的に減らせるようになりました。

AIをレバレッジ（てこの力）として使えば、労働時間を半分にしながらも、成果を維持したり、むしろ伸ばすことも可能です。

たとえば、文章や動画コンテンツを生産できれば、それがあなたの代わりにお金を生むことになります。

一般的には、次の3種類の仕事があります。

(1) あなたしかできない「価値の高い仕事」

(2) 誰でもできる「繰り返しの仕事」

(3) あなたがやらなくてもいい「無駄な仕事」

本来、あなたの時間は、「価値の高い仕事」に集中すべきです。

でも、現実は、繰り返しの仕事や無駄な仕事に多くの時間を奪われているはずです。誰でもできる仕事をやって、つらくなっているかもしれません。

「自分にしかできない最高の仕事だ」と思ってやるのと、「誰でもできる作業なのに、なんで自分がやるんだろう？」と疑問に感じながらやるのとでは、まったく楽しさが違います。

AIが得意なのはどんな仕事か？

AIが得意なのは、次のような仕事です。

・データの集計や分析

・定型的な文章の作成や編集

・スケジュール調整やリマインド

・お問い合わせ対応

・画像や資料の作成

これらをAIに任せれば、あなたの時間が一気に空きます。

AIに任せる以前に、そもそも「やらなくてもいいこと」はありませんか？

・必要以上に長い会議

・承認をもらうだけの書類作成作業

・誰も読まない報告書の作成作業

・惰性でやっている手順

こうした仕事は、思い切って簡略化しましょう。そして、次のステップを考えます。

「AIレバレッジ」をかける3ステップ

(1) タスクを洗い出す

まずは、1週間分のタスクをすべて書き出します。そして、それぞれのタスクが「価値が高い・低い」「自分がやるべき・他人ができる」に分類します。

(2) AIに任せる領域を決める

「価値は低いが必要な仕事」は、AIに任せる候補です。AIが得意な領域を調べ、ツールを選びましょう。

(3) 時間を再配分する

空いた時間を「価値の高い仕事」や「自分の成長」「休息」に充てます。これが、自由を広げるポイントです。

たとえば、AI活用で次のように時間を大幅短縮できます。

・メール返信

従来のやり方……2時間

AI活用後……30分（AIが下書き）

・会議の議事録作成

従来のやり方……1時間

AI活用後……10分（AIが自動生成）

・レポート作成

従来のやり方……3時間

AI活用後……1時間（AIが骨子作成）

・データ集計

従来のやり方……2時間

AI活用後……15分（AIが分析）

これだけで、一日のうちに3〜4時間が浮きます。

