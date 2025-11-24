◇陸上 MARCH対抗戦2025(22日、町田市立陸上競技場)

MARCH対抗戦2025が22日に行われ、総合優勝を果たした青山学院大学の原晋監督が大会後に取材に応じ、残り2か月を切った箱根駅伝に向けて自信をのぞかせました。

エースの黒田朝日選手(4年)が青山学院大学記録を更新する27分37秒62をマーク。折田壮太選手(2年)も 27分43秒92で3着に入るなど、5人が27分台を記録。各大学上位10名の合計タイムの平均でも28分01秒08で、優勝を飾りました。

原監督はコンディションのよさも口にしつつも、「力がないと、自力がないと(27分台が)出ませんので、我がチームは今季も強いなというところを見せられたことは非常にうれしく思います」と選手たちをたたえました。

今季は10月の出雲駅伝で7位。11月の全日本大学駅伝で3位といずれも優勝に絡むレースはできませんでした。

それでも好記録を連発したチームに「予定通りですよね。やっぱり原メゾット、青学メゾットというものがありますから、それは箱根駅伝から逆算して物語を作っていますから、手応えは十分ですね。箱根駅伝に向けて」とコメント。3連覇を目指す来年1月の箱根駅伝に自信をのぞかせました。

この大会では上野山拳士朗(1年)が28分20秒82で走るなど、新戦力もアピール。出走メンバーの選考には、「これまでの夏合宿の練習消化率やハーフマラソンの記録、こうした大会の記録や最後の合宿の出来具合、状態を見極めながら選びたい」と話しました。