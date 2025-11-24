タレントの「みちょぱ」こと池田美優（27）が23日に配信されたABEMA「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）に出演。自身がプロデュースしているカラコンなどの稼ぎが占める給料の割合を告白した。

今回は「スターに似すぎのマスクイケメン&美女大集合」と題して配信され、マスク姿が著名人に似ている人たちが集まった。その中でみちょぱに似ている女性が登場し、アパレルブランドを立ち上げてから「みちょぱに似ている」と話題になったことで「最初の売上から7倍に増えた」と明かされた。

そこで、みちょぱ似の女性から「みちょぱさんはカラコンだったり香水だったり、自分でブランディングされてるじゃないですか。私も今ブランドを頑張ってるんですけど、実際どれぐらい稼いでるんですか?」と質問された。

これに、みちょぱは「言うても1個の単価が1500円、1600円。それが1箱売れても本当に数％しか入ってこない」とし「アクセサリーは完全個人なので全然入ってこない」と事情を明かした。そして「給料の1、2割ぐらい」と告白した。

この割合にお笑いコンビ「EXIT」りんたろー。は「給料どうなってるんすか…」と笑った。みちょぱは「競合が多いから。ライバルが。『バカ売れ』みたいなのは、もうなかなか今ない。1個のブランドが」と語った。