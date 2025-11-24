岡山市の和菓子メーカー大手饅頭伊部屋と無印良品が協力して作った衣服が、岡山県内限定で販売されています。服を染めるのに使われているのは、菓子に使われるあの原料です。

【写真を見る】「大手まんぢゅう」の原材料・小豆の皮で染めた衣服を岡山県で限定販売「秋にぴったりな淡い紅色」

（瀬戸大輝記者）

「店内に入るとすぐに目を引くこちらの服。実は岡山県内の2店舗のみで販売されている限定商品なんです」

先月17日に無印良品から発売された衣服です。秋にぴったりな淡い紅色ですが、この色、実は、小豆の皮を使って染められたものなんです」

岡山市の和菓子の老舗、大手饅頭伊部屋では、看板商品の「大手まんぢゅう」に使うこしあんの製造過程で、小豆の皮が大量に出るといいます。

その量は、週に200キロ以上。これらは通常、すべて廃棄されています。



（大手饅頭伊部屋 大岸聡武社長）

「もったいないんですけど。何か少しでも有効活用できたらと思って活用しています」

小豆の皮を染料の一部として活用

無印良品を展開する東京都の良品計画は、古くなった衣服を回収し染めなおすなどして再販売する、「衣服リユース」に取り組んでいます。

その一環として、今回、廃棄されるはずだった小豆の皮を染料の一部に活用した衣服の商品化が実現したのです。

（良品計画ソーシャルグッド事業部 工藤浩樹さん）

「親しみがある商品ということもあってみなさんに愛着を持って手に取ってもらえる商品というものに大手饅頭伊部屋との取り組みでなったので、大事に育んでいければなと思っています」



（大手饅頭伊部屋 大岸聡武社長）

「私たちが材料を一つ一つ丁寧に扱っているという思いを知ってもらって少しでも多くの方に手に取ってもらいたいと思います」

環境への負荷の低減や地域循環型の商品開発などを目指す取り組みです。商品は、岡山県内の無印良品2店舗のみで販売されています。