サッカーJ2のV・ファーレン長崎は23日、長崎市のピーススタジアムで今季ホーム最終戦に臨み、水戸に勝利して首位に浮上した。8年ぶりのJ1昇格は次戦の最終節に持ち越しとなったが、試合中はスタンドを埋める2万人のサポーターが声援と手拍子でイレブンを鼓舞。チームはJ2優勝も視野に入り、試合後もグラウンドの選手たちには「この勢いのまま、勝ち進んで」と熱いエールが飛んだ。

試合は前半6分に長崎が先制。スタジアムは歓喜の地鳴りに包まれた。長崎市矢上町の会社員毎熊ふみ子さん（54）は「長崎が勝ちきることが大事」と手に力を入れた。

そして1−1で迎えた後半20分、PKを決めて勝ち越しに成功。最後までやまない水戸の猛攻をしのぎ、首位に立った。波佐見町の会社経営清水大輔さん（43）は「長崎での試合を勝ちで締めくくれて涙が出た。最後も絶対勝ちたい」と興奮した様子で話した。

この日は2位の長崎が勝利し、3、4位がともに引き分け以下だとJ1昇格が決まるという状況だったが、どのチームも必死でそう簡単な話ではない。試合後のセレモニーで山口蛍主将は「最終節を勝って、J2で優勝して、J1に行きましょう」と約束した。

最終節は29日、アウェーで徳島と対戦する。（貞松保範）