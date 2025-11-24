重い障害のある人の家族などでつくる「全国重症心身障害児（者）を守る会」の九州・沖縄ブロック長崎大会が22、23日に大村市であった。障害者と家族が安心して暮らし続けられる地域社会を目指して、医療や介護、自治体の関係者などが実践例を発表した。ブロック大会は各県持ち回りで隔年で開いており、県内開催は11年ぶり。

22日のシンポジウムには、半身不随など重度の障害がある父と暮らしてきた園田裕史大村市長も登壇。「私も母も、どこかで息抜きをしないとやっていけなかった」と当時を振り返り、本年度から医療的ケアが必要な子どもがいる家庭に看護師を派遣することで、家族が休息を確保できるレスパイト事業を導入したことを報告した。

県立大村高家政科の生徒2人は、聴覚障害者と一緒に学べるよう仮名文字を指で示す「指文字」のかるたや、障害の種類や年齢を問わずに安全に遊べるフェルト生地のおもちゃを作った取り組みを発表した。

社会の高齢化と同様に、守る会でも親世代が高齢化している。きょうだいや第三者が後見人になるケースが増えているが、親が担ってきたほどのケアをするのは容易ではない。自身も障害のあるきょうだいがいる井手美子・守る会県支部長は「障害者が頑張って生きていること、それを支える多くの人がいることを知ってほしい」と話した。（今井知可子）