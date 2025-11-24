老舗の温泉旅館ながら、館内には書店や有名パティシエ店などがそろい、歩いているだけで楽しくなる佐賀県嬉野市の和多屋別荘。このほど地元の人気豆腐店が出店し、県内では珍しいビーガン（完全菜食主義者）対応料理の提供を始めた。新型コロナ禍などを機に変化を続ける施設に日帰りで滞在し、「通う旅館」の進化を体感した。（糸山信）

「メニューは温泉湯豆腐主体のビーガンコースのみ。佐賀を『豆腐の聖地』にしたいという思いがあり、ここでは世界の人たちに豆腐文化を体験してもらう」

旅館に14日にオープンしたレストラン「佐嘉平川屋」の平川大計社長（54）は、出店の狙いを語った。

祖父が武雄市で豆腐屋を創業して今年で75年。運輸省官僚を経て、3代目として郷里に戻ると、嬉野温泉を使った湯豆腐などが人気を集めた。西九州新幹線開業時には、武雄温泉楼門前に嬉野店に続く2号店を出し、現在も盛況が続く。

ビーガンコースは6800円。和食に欠かせないかつお節をだしに使わないなど、作り方を一から見直した。客は卓上のこんろで豆乳からざる豆腐を作る過程を体験し、引き上げ湯葉やごま豆腐などを約2時間かけて味わう。

もっと気軽に楽しみたい場合、武雄店などで人気の豆乳ソフトクリーム（490円から）などを持ち帰り用で販売する。和多屋別荘限定の「抹茶金時パフェ」（980円）を頂くと、抹茶とあんこのうまみが絶妙。豆乳ソフトはさわやかでクリーミー、豆乳もち（ごどうふ）も口の中でやさしくはじけ、さまざまな食感を堪能できた。

♨ ♨

「平川屋さんの出店で館内は19店舗と体験プログラム4コースでフル稼働状態に。ようやく計画の第1ステージが“整い”ました」

和多屋別荘の小原嘉元社長（48）の言葉だ。こちらも3代目で旅館の歴史も今年で75年という偶然。単なる館内飲食店施設の誘致ではなく、平川社長とは「文化の拠点作り」という狙いでも共鳴し合う。

小原社長は「温泉とお茶、肥前吉田焼という嬉野を代表する文化こそが新しい観光需要を生み出す」と考え、実践してきた。旅館では無料の提供が当たり前だったうれしの茶を高級路線の観光資源として活用する「嬉野ティーツーリズム」の反響も国内外に広がる。

地方旅館では珍しいテナントの積極的な誘致も、旅館業に加えて「（和多屋別荘）約2万坪の敷地の管理人」という視点から可能性を模索し続ける。今後は薬局の入居も予定しており、「宿泊客や社員が薬を必要とする場合だけでなく、薬膳や漢方などの知識と各飲食店との料理を組み合わせた新メニューも提供できる」。次の一手も間違いなく面白そうだ。

♨ ♨

文化の拠点としては、2021年から営業する書店「BOOKS＆TEA 三服」と、独自の「三服文学賞」も気になる存在。「温泉」「お茶」など七つのテーマで2千字以内の小説やエッセーを公募し、大賞受賞者には1年間宿泊できるライターインレジデンス権「三服作家」を贈る。

3回目の今年は609作品が寄せられ、大賞には千葉県在住の映像作家依田喫茶さん（27）のエッセー「釉薬（ゆうやく）」が選ばれた。

依田さんは3日にあった授賞式で、「嬉野で何をやろうか今、頭がパンクするくらい考えている」と喜びを表現。前回大賞に選ばれた作家で詩人の葦田不見さん（30）は、この1年で168泊も滞在し、出身地の大阪府から嬉野市に移住を決めた。「文化の拠点」作りは着実に進んでいる。

実はこの原稿も三服書店内のテーブルで執筆してみた。本格うれしの茶が一杯付いて席料は1100円。大浴場入浴（1300円）で気分転換もでき、湯上がりの肌の滑らかさはさすがの「日本三大美肌の湯」。アイデアの泉源にも恵まれた「通う旅館」の進化、当面止まらないと感じた。