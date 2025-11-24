コメ生産に対する政府の姿勢がぶれている。主食を安定して供給できるように、長期的な視点で政策を進めてもらいたい。

農林水産省は2026年産の主食用米について、生産量が711万トンになるとの見通しを発表した。25年産の収穫見込み747万トンと比べ、約5％減産となる。

「令和の米騒動」を受け、石破茂前首相は8月に「増産にかじを切る」と表明した。これをわずか3カ月程度で軌道修正したことになる。

10月に発足した高市早苗政権は「需要に応じた生産」を掲げる。農水省は26年産米の需要を694万〜711万トンとみており、生産量の見通しは新政権の方針に合致する。

25年産米は収穫量が需要を上回り、在庫が異例の規模に膨らむようだ。

石破政権はコメ増産に必要な経営支援や需要拡大の具体策が曖昧で、農家は米価の下落を懸念していた。需要に応じた生産量調整は一定の理解ができる。

問題はコメの不足感が和らいだにもかかわらず、価格が高止まりしていることだ。一時的な品薄で、卸業者や小売業者が高値で仕入れた影響が続いているとみられる。

鈴木憲和農相は「価格はマーケットで決まるもの」と述べ、政府は価格形成に関与すべきではないとの考えだ。もちろん市場の機能をゆがめてはならない。

一方で消費者の負担軽減策は必要だろう。

政府は自治体を通じて「おこめ券」の配布を検討している。購入費の補助は一時しのぎに過ぎないが、実行するのであれば対象を低所得世帯などに絞るべきだ。

より重要なのは生産力を強化する政策である。政府は元々、食料安全保障の観点から今後5年間でコメの生産量を増やす目標を示していた。

食生活の変化や少子高齢化でコメの消費が減ったことを背景に、農水省は減反政策で長く生産量を抑制してきた。その結果、農家も農地も減少が加速した。

高市政権の「需要に応じた生産」も、これまでの農水省のコメ政策と重なる。

令和の米騒動は、生産基盤が弱体化して需要の急増や不作に対応しにくくなったことが一因だ。過去の政策に戻ってはならない。

規模拡大に意欲ある農家の支援だけでなく、九州に多い中山間地の水田の維持に留意してもらいたい。猛暑による不作が相次いでおり、気候変動に対応した品種改良や技術開発も大切だ。

増産してもコメ余りにならないように、消費喚起も欠かせない。海外の販路開拓は需要拡大に有望ではないか。

農業政策はくるくる変わることから「猫の目農政」と呼ばれた。農家が将来を不安に思うことなくコメ作りを続けることが、供給と価格の安定につながる。これ以上、国民を振り回してはならない。