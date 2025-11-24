ジーノ・ティティクルが年間女王＆6億円を獲得 畑岡奈紗が日本勢トップの5位
＜CMEグループ・ツアー選手権 最終日◇22日◇ティブロンGC（フロリダ州）◇6734ヤード・パー72＞米女子ツアー今季最終戦の最終ラウンドが終了。世界ランキング1位のジーノ・ティティクル（タイ）が大会連覇を果たし、年間女王のタイトル、そして賞金400万ドル（約6億2000万円）を手にした。
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
ティティクルは、2日目に単独首位に浮上するとそのまま独走態勢を築き、2位に4打差をつけるトータル26アンダーで勝利を手にした。この勝利でプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）戴冠、さらに平均ストロークNo.1の称号『ベアトロフィー』もつかみとった。トータル22アンダー・2位に同じくタイのパジャレー・アナナルカルン、トータル20アンダー・3位に世界ランク2位のネリー・コルダ（米国）が続いた。日本勢は8人が出場し、畑岡奈紗が「66」をマークし、トータル17アンダー・5位につけた。竹田麗央と岩井千怜がトータル12アンダー・13位タイ、岩井明愛と西郷真央がトータル11アンダー・19位タイ、古江彩佳と勝みなみがトータル10アンダー・26位タイとしている。また、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を獲得した山下美夢有は、「70」とスコアを伸ばしたものの、トータル8アンダー・36位タイで戦いを終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
CMEグループ・ツアー選手権 最終結果
「ビッグスコアがでなくて苦しい」山下美夢有は最優秀選手賞の戴冠厳しく
岩井千怜がラウンド中に生歌披露「歌ってもいい？」 英語インタビューに挑戦で米絶賛
腕には“勝者の証”ロレックス 米女子ツアー年間アワードのドレスアップ姿が美しい【写真アリ】
ツアーの顔役！来季のシード選手が確定 菅楓華、都玲華ら初獲得は10人、喪失者は米ツアー組含め16人
【写真】おいくらですか？ 山下美夢有ら超豪華ロレックスをゲット
ティティクルは、2日目に単独首位に浮上するとそのまま独走態勢を築き、2位に4打差をつけるトータル26アンダーで勝利を手にした。この勝利でプレーヤー・オブ・ザ・イヤー（最優秀選手賞）戴冠、さらに平均ストロークNo.1の称号『ベアトロフィー』もつかみとった。トータル22アンダー・2位に同じくタイのパジャレー・アナナルカルン、トータル20アンダー・3位に世界ランク2位のネリー・コルダ（米国）が続いた。日本勢は8人が出場し、畑岡奈紗が「66」をマークし、トータル17アンダー・5位につけた。竹田麗央と岩井千怜がトータル12アンダー・13位タイ、岩井明愛と西郷真央がトータル11アンダー・19位タイ、古江彩佳と勝みなみがトータル10アンダー・26位タイとしている。また、ルーキー・オブ・ザ・イヤー（新人賞）を獲得した山下美夢有は、「70」とスコアを伸ばしたものの、トータル8アンダー・36位タイで戦いを終えた。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
CMEグループ・ツアー選手権 最終結果
「ビッグスコアがでなくて苦しい」山下美夢有は最優秀選手賞の戴冠厳しく
岩井千怜がラウンド中に生歌披露「歌ってもいい？」 英語インタビューに挑戦で米絶賛
腕には“勝者の証”ロレックス 米女子ツアー年間アワードのドレスアップ姿が美しい【写真アリ】
ツアーの顔役！来季のシード選手が確定 菅楓華、都玲華ら初獲得は10人、喪失者は米ツアー組含め16人