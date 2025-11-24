60歳俳優、子猫2匹を飼育することになった経緯明かす きっかけになった女優とは
俳優の高橋克典が、27日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
高橋克典 ＝テレビ朝日提供
1993年に歌手デビューし、60歳の現在も俳優として活躍する高橋。37歳で同番組に初めて出演したときの映像を見ながら当時を振り返る。
現在は時代劇などにも出演し、さらに演技の幅を広げている高橋だが、多忙な日々の癒しは最近飼いはじめた2匹の猫だそう。黒木瞳のところで子猫が生まれ、飼いはじめることになったと経緯を明かす。
両親はともに音楽教師で「音楽を通じて人生を豊かにする」がモットーだったという高橋。物心ついたときからピアノを習い、小学生のときにはトランペットを吹いていたそう。現在はチェロに挑戦中で、先日は日本武道館のステージにも立った。俳優業の合間に練習時間を捻出しないといけないので大変だそうだが、演奏することは表現するという点で芝居にもつながっているという。
