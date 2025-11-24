「サラダにあるとうれしいのは？」＜回答数 38,067票＞【教えて！ みんなの衣食住「みんなの暮らし調査隊」結果発表 第363回】
スゴ得「プロの簡単 E・レシピ」では、ユーザーの衣食住に関する質問が日替わりで登場する【みんなの暮らし調査隊】を実施中！ここではそのアンケートの結果を発表します。
E・レシピ編集部のTです。新企画「みんなの暮らし調査隊」、毎日たくさんの方にご参加いただきありがとうございました！
■今回の結果は？
今日の質問は「サラダにあるとうれしいのは？」さてみなさんの回答は…？
■今回の質問:「サラダにあるとうれしいのは？」
今日の結果はどうでしたか？意外？それとも思った通り？明日の結果もどうぞお楽しみに！おすすめレシピもチェックしてくださいね。
■今日のおすすめレシピ
10分以内で作れる！簡単サラダ レタスとワカメのゴマ風味
【材料】（4人分）
レタス 1/2~1個
ワカメ(干し) 大さじ 2
<中華ドレッシング>
ポン酢しょうゆ(市販品) 大さじ 2
しょうゆ 小さじ 2
ゴマ油 大さじ 2
塩コショウ 少々
白ゴマ 小さじ 1
【下準備】
1、レタスは手でザックリちぎって水に放ち、ザルに上げてきれいなタオルでしっかり水気を拭き取る。
2、ワカメは水で柔らかくもどし、水気を絞る。長い場合はザク切りにする。
3、＜中華ドレッシング＞の材料を大きめのボウルに混ぜ合わせる。
【作り方】
1、食べる直前にレタス、ワカメを＜中華ドレッシング＞と混ぜ合わせ、器に盛って白ゴマを指先でつぶしながら振る。
(E・レシピ編集部)
