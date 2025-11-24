Travis Japan特別番組「ANNP」放送決定 松倉海斗＆吉澤閑也がMC担当【コメント】
【写真】トラジャ「ANNP」でMCを務めるメンバー2人
◆Travis Japan「ANNP」放送決定
6月には、メンバー全員で『オールナイトニッポンPremium』を担当し、公式ハッシュタグは世界トレンド1位を獲得。ビデオリサーチ首都圏ラジオ聴取率調査では同時間帯首位となったTravis Japan。今回はメンバー自身が語る「’s travelers」の魅力のほか、MC2人によるテーマトークバトルを届ける予定だ。
◆松倉海斗コメント全文
とても嬉しいです！幸せで満ち溢れています！約2時間、様々なトークテーマでリスナーの皆様と、そして閑也と濃密なお時間を過ごせたらと思います！僕たちのパーソナルな部分や関係性などより身近で素の部分を届けられたらと思います！たくさんたくさんお喋りします！ワクワク！
◆吉澤閑也コメント全文
吉澤と松倉はとにかく楽しい話をするのが大好きだし、性格的にも似てる部分があると思うので、約2時間2人で話すのが楽しみです！そしてとにかくリスナーの皆さんに楽しく心がポカポカする時間だったって言ってもらえるようにできたらと思います！！
◆番組概要
番組名：Travis JapanのオールナイトニッポンPremium
放送日時：2025年12月8日（月）20時〜21時50分
パーソナリティ：Travis Japan（MC担当：松倉海斗・吉澤閑也）
ハッシュタグ：＃トラジャANNP
◆過去の出演歴
・2021年4月『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』（メンバー全員で担当）
・2024年6月『Travis Japanのオールナイトニッポン0（ZERO）』（宮近海斗と中村海人の2人で担当）
・2025年6月『Travis JapanのオールナイトニッポンPremium』（メンバー全員で担当）
【Not Sponsored 記事】