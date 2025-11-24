ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月24日（月・祝）〜11月30日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！



【牡羊座（おひつじ座）】

今週は、こだわっていた物事に対して、急に吹っ切れることができるタイミング。気持ちを切り替えて好きなことを楽しめるようです。秋の味覚や紅葉を堪能するのも良いでしょう。風流なことをおこなってみるのも◎ 恋愛面は、あなたのちょっとした気遣いが相手の気持ちを動かすようです。過去に諦めた相手からアプローチされるかも。

★ワンポイントアドバイス★

誰かと考え方が違ったとしても落ち込まないようにしましょう。相手の意見の良いところに目を向けると◎

■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）

東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。

Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/

オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/