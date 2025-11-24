◆女子プロゴルフツアー 大王製紙エリエールレディス 最終日（２３日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）

来季のシード権が確定した。ルーキーの都玲華（２１）＝大東建託＝が通算２アンダーの２６位で終え、当落線上のメルセデス・ランク５０位で初シードを獲得した。ツアー５勝で同ランク７５位の川崎春花（２２）＝村田製作所＝ら１６人がシード権を喪失した。プロ３年目の呉佳晏（ウー・チャイェン、２１）＝台湾＝が６７と伸ばし、１５アンダーでツアー初優勝。今季の初優勝者はツアー最多を更新する１２人となった。

重圧と緊張から解き放たれた。ランク４９位で今大会に臨んだ都は「こんなに体が動かなかったのは初めて」と前半２ボギーと苦しんだが、「これを外しても死なないから大丈夫」と自分に言い聞かせてプレー。最終１８番を３パットのボギーで終え、焦りながら順位表を見ると、同期の５１位・吉田鈴（２１）と約３７ポイント差の５０位で踏みとどまり「最低限、シードを取れてよかった」と安どした。

徳島県出身で、昨年１１月に４度目の挑戦で最終プロテストに合格。「ミヤコレ」の愛称で人気を集め、メジャー・ワールドレディスサロンパスカップの８位などトップ１０が４回と実力を発揮した。未勝利のルーキーでは唯一のシード入り。今年の漢字一字を聞かれると「『ＧＯ！』って感じ。悔しさもあるけど、一つ一つ進んで頑張れた」とユニークな表現で笑顔がはじけた。

オフは海外合宿でパットやアプローチのレベルアップを掲げる。来季へ「優勝したい。（ランク上位などが出場できる）ＴＯＴＯジャパンクラシックやリコー杯に出たい」と目標を一段階上げた。（星野 浩司）

〇…ポイントランク上位５０位までの来季シード選手が決まり、過去３年は２６歳台だった平均年齢は２７・５歳に上がった。初シードは４位の菅楓華（２０）、４５位の工藤遥加（３３）ら１０人。ランク５１位の吉田鈴から５５位の後藤未有（２５）はシード入りは逃したが、来季の前半出場権を獲得。シード喪失者は、７５位の川崎、８２位の尾関彩美悠（２２）、９９位の臼井麗香（２６）ら１６人に上った。