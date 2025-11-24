◆第４２回マイルＣＳ・Ｇ１（１１月２３日、京都競馬場・芝１６００メートル、良）

国内最強を証明した。第４２回マイルＣＳは２３日、京都競馬場で行われ、単勝１・８倍の断然人気を集めたジャンタルマンタル（川田）が好位追走から抜け出し、１分３１秒３のコースレコードタイで完勝した。牡馬が出走できる国内芝マイルＧ１・４競走を史上初めて完全制覇。２０年グランアレグリア以来、史上９頭目の同一年の春秋マイルＧ１制覇を飾った。

淀の外回り、３９８・７メートルを威風堂々と突き抜けた。ジャンタルマンタルは、好位の絶妙なポジションをキープし、最後の直線へ。入り口でエルトンバローズを競り落とし、逃げたトウシンマカオを早々にパスすると、あとは西日を背に受けながら栄光への道を突き進むだけだった。「影で後ろを確認して、迫ってこられる馬がいなかったので、勝つことを確信しました」と川田。１分３１秒３のコースレコードタイで、富士Ｓで敗れたガイアフォースを１馬身３／４差の２着に下し、史上９頭目の同一年春秋マイルＧ１制覇を完勝で飾った。

牡馬が出走可能なＪＲＡ芝マイルＧ１４競走の完全制覇。検量室に引き揚げてきた川田は馬上で右手を強く握り、史上初となる歴史的な勝利をかみしめた。「しっかりと胸を張って、この馬がこのカテゴリーのチャンピオンだと、日本で一番強い馬なんだと自身が証明してくれた」。単勝１・８倍の断然人気に応えて大偉業を達成したパートナーに、最大級の賛辞を送った。２歳時に初めてまたがった時から「チャンピオンホースになる」と王者の素質を見抜いていた。朝日杯ＦＳでのＧ１初勝利から手綱を執り、成長を見守ってきた相棒の快挙に喜びもひとしおだった。

レース前の共同会見で高野調教師は「Ｌｏｓｉｎｇ ｉｓｎ’ｔ ａｎ ｏｐｔｉｏｎ（負ける選択肢はない）」とドジャース・山本由伸投手のスピーチの一節を引用。究極の仕上がりからくる自信をアピールしていた。“有言実行”となるこれ以上ない結果に「馬の力を示せたと思いますし、改めて本当にすごい馬」と表情を崩した。

日本のトップマイラーをまとめて完封し、Ｇ１・４勝目。改めて国内最強の称号を手にした。今後は未定だが、まだ４歳馬だ。「どういう方向性になっても、厩舎として動けるように管理をしっかり頑張っていきたい」と高野師。日本競馬史に新たな１ページを刻んだパレスマリス産駒の伝説は、これからも続いていく。（山本 理貴）

◆ジャンタルマンタル 父パレスマリス、母インディアマントゥアナ（父ウィルバーン）。栗東・高野友和厩舎所属の牡４歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算１０戦６勝（うち海外１戦０勝）。総獲得賞金は７億１２４９万８０００円（うち海外０円）。主な勝ち鞍はデイリー杯２歳Ｓ・Ｇ２、朝日杯ＦＳ・Ｇ１（ともに２３年）、２４年ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１、２５年安田記念・Ｇ１。馬主は（有）社台レースホース。