£Ê£²ÈØÅÄ¡¡µÕÅ¾¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¿Ê½Ð¤ËË¾¤ß¤Ä¤Ê¤°¡Ä¸åÈ¾£³£²Ê¬¤ËÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¾¡¤ÁÅÀ£±¡Ä£Ç£ËÀîÅç¡ÖÃ¯¤â¤¢¤¤é¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄ£Ê£²¥ê¡¼¥°¡¡Âè£³£·Àá¡¡ÈØÅÄ£²¡Ý£²»³·Á¡Ê£²£³Æü¡¦¥ä¥Þ¥Ï¡Ë
¡¡¥¸¥å¥Ó¥íÈØÅÄ¤Ï¥Û¡¼¥à¤Ç»³·Á¤È£²¡½£²¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£¸åÈ¾£³£²Ê¬¡¢£Æ£×¥Þ¥Æ¥¦¥¹¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¡Ê£³£°¡Ë¤Îº£µ¨£±£°¹æ¤ÇÆ±ÅÀ¡£¤½¤Î¸å¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¡Ê£Á£Ô¡Ë¤Ë£Ä£Æ¥ä¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥ó¥Ù¥ë¥Õ¡Ê£³£±¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤ÇºÆ¤ÓÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡££·°Ì¤«¤éÉâ¾å¤Ç¤¤º¼«Æ°¾º³Ê¤Î²ÄÇ½À¤Ï¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢£¶°Ì¡¦ÀçÂæ¤È¾¡¤ÁÅÀ£±º¹¡¢£µ°Ì¡¦ÂçµÜ¤È£²º¹¤ÇºÇ½ªÀá¤Ç¤ÎµÕÅ¾¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¡Ê£Ð£Ï¡Ë¿Ê½Ð¤Ë²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¥Û¡¼¥àºÇ½ªÀï¤ÇºÇÄã¸Â¤Î°ÕÃÏ¤Ï¸«¤»¤¿¡£Á°»Ø´ø´±¤Î²£Æâ¾¼Å¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£·¡Ë¤ÈÂÐÖµ¡Ê¤¿¤¤¤¸¡Ë¤·¤¿ÈØÅÄ¤Ï£²ÅÙ¥ê¡¼¥É¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡¤ÁÅÀ£±¤òÃ¥¼è¡£»î¹ç¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÀÕÇ¤¤òÌä¤¦²£ÃÇËë¤â·Ç¼¨¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¬¾ìÆâ°ì¼þ¤¹¤ëº¢¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ©¤Ã¤¿£Ç£ËÀîÅç±Ê»Ì¼ç¾¡Ê£´£²¡Ë¤Ï¡Ö¡Ê£Ê£±¾º³Ê¤ò¡ËÃ¯¤âÄü¤á¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡½õ¤Ã¿Í¥³¥ó¥Ó¤¬Ê³µ¯¤·¤¿¡£¸åÈ¾£³£²Ê¬¡¢±¦¤«¤é¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¥Ú¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤¬È¿±þ¡££±£¹£°¥»¥ó¥Á¤ÎÂçË¤¤Ï¡Ö¿®¤¸¤Æ¡Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡ËÆþ¤ì¤¿¡×¤ÈÍèÆü½é¤Î£²¥±¥¿ÃÆ¤ò¥Ø¥Ã¥É¤ÇÆÍ¤»É¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£¶Ê¬¤ÈÉ½¼¨¤µ¤ì¤¿£Á£Ô¤Î½ªÎ»´ÖºÝ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥×¥ì¡¼¤ÇÁ°ÀþÂÔµ¡¤·¤¿£Ä£Æ¥ä¥ó¤¬±¦¤«¤é¤ÎÉâ¤µå¤òÆ¬¤ÇÂª¤¨Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¡£¶õÃæÀï¤Î¶¯¤µ¤«¤é¡È¥¨¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¥ä¥ó¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤ÄÃË¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤¬É¬Í×¤È»×¤Ã¤Æ¡ÊÁ°Àþ¤Ë¡Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¤È¥ê¥¹¥¯¾µÃÎ¤Î°ìÈ¯¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¼éÈ÷¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê²ÝÂê¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£Á°È¾£¹Ê¬¡¢¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤Ç´ÊÃ±¤ËÇØ¸å¤ò¼è¤é¤ìÈïÃÆ¤·¤¿¡£¡ÖÆþ¤ê¤Ç¤¢¤Î¼ºÅÀ¤Ï¥×¥é¥ó¤¬Êø¤ì¤ë¡×¤È£Í£ÆÃæÂ¼½Ù¡Ê£³£±¡Ë¡£Æ±ÅÀ¤«¤é£¶Ê¬¸å¤Ë¤âÃæÈ×¤Ç¤Î¥Ñ¥¹¥ß¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤é£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£°Â´Öµ®µÁ´ÆÆÄ¡Ê£µ£¶¡Ë¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò·Ú¤¯°·¤Ã¤¿»þ¤ÎÂå½þ¤ÏÂç¤¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡£²£¹Æü¤ÎºÇ½ªÀá¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÇÄ»À´¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¤¯¤·¤¯¤âºòµ¨£Ê£±ºÇ½ªÀï¤Ç£°¡½£³¤Î»´ÇÔ¤òµÊ¤·¡¢£´ÅÙÌÜ¤Î¹ß³Ê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç±¿Ì¿¤Î°ìÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÆÀ¼ºÅÀº¹¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¼Â¼ÁÅª¤Ë¤Ï¾¡Íø¤·¤¿¾å¤ÇÀçÂæ¤ÈÂçµÜ¤Î·ë²Ì¤òÂÔ¤Ä¤·¤«¤Ê¤¤¾õ¶·¡££±£³Ç¯¡¢£²£´Ç¯¤È²áµî£²ÅÙ¤ÎÍîÆü¤ò·Þ¤¨¤¿°ø±ï¤ÎÃÏ¤Ç´ñÀ×¤òµ¯¤³¤»¤ë¤«¡£¡ÊÉðÆ£¡¡¿ð´ð¡Ë
¡¡¢¡ÈØÅÄ¤Î£Ð£Ï¿Ê½Ð¾ò·ï¡¡
¡¡¢¦ºÇ½ªÀá¾¡Íø¤Î¾ì¹ç¡¡¡Ò£±¡ÓÀçÂæ¤¬°ú¤Ê¬¤±°Ê²¼¡Ò£²¡ÓÂçµÜ¤¬Éé¤±¤«°ú¤Ê¬¤±¡¢¤«¤ÄÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇµÕÅ¾¡Ò£³¡ÓÆÁÅç¤¬Éé¤±¡¢¤«¤ÄÆÀ¼ºÅÀº¹¤ÇµÕÅ¾¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òËþ¤¿¤»¤Ð£Ð£Ï¤Ë¿Ê½Ð¡£
¡¡¢¦Æ±°ú¤Ê¬¤±¤Î¾ì¹ç¡¡ÀçÂæ¤¬£µÅÀº¹°Ê¾å¤ÇÉé¤±¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¡£