¡Ú¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡Û¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¡£Ç£±¡¦£³ÅÙÌÜ¶ä¡¡ÎÏ½Ð¤·ÀÚ¤ë¤â¿ù»³À²»Õ¡ÖºÇ¸å¤ÏµÓ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡Ö¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¡¦£Ç£±¡×¡Ê£²£³Æü¡¢µþÅÔ¡Ë
¡¡´°Á´Ìµ·ç¤Î²¦¼Ô¤¬ÃÂÀ¸¤À¡££±ÈÖ¿Íµ¤¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬Æ²¡¹¤¿¤ë²£¹ËÁêËÐ¤Ç¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò½³»¶¤é¤·¡¢£±Ê¬£³£±ÉÃ£³¤Î¥ì¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÆ±°ìÇ¯½Õ½©¥Þ¥¤¥ë£Ç£±À©ÇÆ¤òÃ£À®¡£¤³¤ì¤ÇÄ«ÆüÇÕ£Æ£Ó¡¢£Î£È£Ë¥Þ¥¤¥ë£Ã¡¢°ÂÅÄµÇ°¡¢¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó¤È²´ÇÏ¤¬½ÐÁö²ÄÇ½¤Ê£Ê£Ò£Á¼Ç¥Þ¥¤¥ë£Ç£±¡¦£´¶¥Áö¤Î´°Á´À©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££²Ãå¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¡¢£³Ãå¤Ë¤Ï£±£µÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤¬Æþ¤ê¡¢Ï¢ÇÆ¤òÁÀ¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥é¥Ã¥·¥å¤Ï£¶Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡Âçº®Àï¤È¤Ê¤Ã¤¿£²ÃåÁè¤¤¡£¤·¤Ö¤È¤¯È´¤±½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï£´ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¬¥¤¥¢¥Õ¥©¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÎÄ¾¸å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤ÈµÓ¤ò²¹Â¸¡£Ä¾Àþ¤Ç¤ÏÆâ¤Ë¿ÊÏ©¤ò¼è¤ê¡¢¥È¥¦¥·¥ó¥Þ¥«¥ª¤È¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¤Î´Ö¤ò³ä¤Ã¤ÆÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï³°¤«¤éÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥ê¥Ò¥È¤òÉ¡º¹¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£
¡¡£²£´Ç¯¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼£Ó¡¢º£Ç¯¤Î°ÂÅÄµÇ°¤ËÂ³¤¯£Ç£±¤Ç£³ÅÙÌÜ¤Î¶ä¥á¥À¥ë¡£Á°Áö¤ËÂ³¤¤¤Æ¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À²£»³Éð¤Ï¡ÖÍýÁÛ¤Ï¤â¤¦£±ÎóÁ°¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤Î½Ð¤¬¤â¤È¤â¤ÈÂ®¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Ç¤â¡¢¤·¤Þ¤¤¤Ï¼êÁ°¤òÊÑ¤¨¤Æ¤«¤é¡¢µÓ¤ò»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿ÇÏ¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢ÉÙ»Î£Ó¤Ç¤Î¡Ê¶ÔÎÌ¡Ë£²¥¥íº¹¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤¿ÁêËÀ¤ò¤¿¤¿¤¨¤¿¡£
¡¡¿ù»³À²»Õ¤Ï¡Ö¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤ÏÉÙ»Î£Ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤ÎÁ°¤Ç¶¥ÇÏ¤ò¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Á°Áö¤È¤Ï¥Ú¡¼¥¹¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£ºÇ¸å¤ÏµÓ¤Î°ã¤¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¡Êº£¸å¤Ï¡ËÇÏ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤«¤é¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ³°¤Ç£±£°ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë£Ç£±Ä©Àï¤Ç¤â·®¾Ï¤ò¤Ä¤«¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢£¶ºÐ½©¤Ç¤â¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤¹Ê³Æ®·à¤À¤Ã¤¿¡£