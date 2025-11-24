「マイルＣＳ・Ｇ１」（２３日、京都）

完全無欠の王者が誕生だ。１番人気に支持されたジャンタルマンタルが堂々たる横綱相撲でライバルを蹴散らし、１分３１秒３のレースレコードで同一年春秋マイルＧ１制覇を達成。これで朝日杯ＦＳ、ＮＨＫマイルＣ、安田記念、マイルＣＳと牡馬が出走可能なＪＲＡ芝マイルＧ１・４競走の完全制覇となった。２着は４番人気のガイアフォース、３着には１５番人気のウォーターリヒトが入り、連覇を狙ったソウルラッシュは６着に敗れた。

◇ ◇

ジャンタルマンタルは川田くんも自信を持って乗っていましたね。トウシンマカオがスッと行ってくれたので、離れた２、３番手から自分のペースで競馬ができました。他の有力馬も比較的近くにいて、ジャンタルマンタル中心の形。レースもしやすかったと思います。直線もヨーイドンのような格好にはなりましたが、好位から勝ち馬にあの上がり（３Ｆ３３秒１）を使われたら、後ろの馬には厳しいですよね。本当に強かったです。

パドックでも風格が違いました。馬場入りも見ましたが、貫禄がありましたね。今の日本のマイル界では最強だと思いますし、これからをリードしていく存在。今後は海外に行くのか、違う距離に挑戦するのかは分かりませんが、まだ４歳ですし、楽しみです。

ガイアフォースも力があります。ジャンタルマンタルより前で競馬をするのかと思いましたが、すぐ後ろからの形に。それでも安田記念に続く２着ですからね。芝でもダートでもしっかり走りますし、何とかＧ１タイトルを獲ってほしいです。

ソウルラッシュも外から伸びていましたし、アスコリピチェーノもルメールが好位から上手に競馬をしていました。有力馬はみんなが自分の力を出せていただけに、勝ち馬の強さが際立ちましたね。来週はいよいよジャパンＣです。ダービー馬をはじめ、いいメンバーがそろいました。今からワクワクしています。ぜひ、いいレースを期待したいですね。（元ＪＲＡ調教師）