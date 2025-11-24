「これほど美しいゴールがあるか」「まさに神だ」C・ロナウドの“衝撃バイシクル弾”に世界が驚愕！「40歳でこれを決めるなんて狂っている」
スーパースターの面目躍如だ。
現地11月23日に開催されたサウジアラビアリーグの第９節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルがアル・ハリージと対戦。４−１で快勝を飾った。
この試合で衝撃のゴラッソを叩き込んだのが、他でもないC・ロナウドだ。
３−１とリードして迎えた後半アディショナルタイム６分、右サイドからのクロスの反応。度肝を抜くバイシクルシュートで、ネットを揺らしてみせた。
このスーパーゴールは世界中で反響を呼び、次のような声が上がった。
「まさに神だ」
「何歳なんだ？ サッカー界のキングだ」
「尋常じゃない」
「今季の最優秀ゴールは決まった」
「これほど美しいゴールがあるか」
「すごいゴラッソだ」
「史上最高の選手だ」
「40歳でこれを決めるなんて狂っている」
「控えめに言って最高だ」
「凄まじいゴール」
本当に40歳なのか。このゴールマシンは衰えを知らないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】C・ロナウドの度肝を抜くバイシクル弾
現地11月23日に開催されたサウジアラビアリーグの第９節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルがアル・ハリージと対戦。４−１で快勝を飾った。
この試合で衝撃のゴラッソを叩き込んだのが、他でもないC・ロナウドだ。
３−１とリードして迎えた後半アディショナルタイム６分、右サイドからのクロスの反応。度肝を抜くバイシクルシュートで、ネットを揺らしてみせた。
このスーパーゴールは世界中で反響を呼び、次のような声が上がった。
「何歳なんだ？ サッカー界のキングだ」
「尋常じゃない」
「今季の最優秀ゴールは決まった」
「これほど美しいゴールがあるか」
「すごいゴラッソだ」
「史上最高の選手だ」
「40歳でこれを決めるなんて狂っている」
「控えめに言って最高だ」
「凄まじいゴール」
本当に40歳なのか。このゴールマシンは衰えを知らないようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】C・ロナウドの度肝を抜くバイシクル弾