後半アディショナルタイムに圧巻のバイシクルシュートを決めたC・ロナウド。(C)Getty Images

写真拡大

　スーパースターの面目躍如だ。

　現地11月23日に開催されたサウジアラビアリーグの第９節で、クリスティアーノ・ロナウドを擁するアル・ナスルがアル・ハリージと対戦。４−１で快勝を飾った。

　この試合で衝撃のゴラッソを叩き込んだのが、他でもないC・ロナウドだ。

　３−１とリードして迎えた後半アディショナルタイム６分、右サイドからのクロスの反応。度肝を抜くバイシクルシュートで、ネットを揺らしてみせた。
 
　このスーパーゴールは世界中で反響を呼び、次のような声が上がった。

「まさに神だ」
「何歳なんだ？ サッカー界のキングだ」
「尋常じゃない」
「今季の最優秀ゴールは決まった」
「これほど美しいゴールがあるか」
「すごいゴラッソだ」
「史上最高の選手だ」
「40歳でこれを決めるなんて狂っている」
「控えめに言って最高だ」
「凄まじいゴール」

　本当に40歳なのか。このゴールマシンは衰えを知らないようだ。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】C・ロナウドの度肝を抜くバイシクル弾

 

 