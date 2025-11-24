大会名：CMEグループ ツアー選手権

期間：11/20～11/23

コース：ゴールドコース

ヤード：6734

パー：72

CMEグループ ツアー選手権 の最終ラウンドが、23日、 ゴールドコース（6734ヤード、パー72）で行われた。

ジーノ ティティクル（タイ）は 4アンダーでラウンド。トータル26アンダーで優勝し、賞金4,000,000ドルを獲得。

2位は4打差でパジャレー アナナルカルン（タイ）、3位はネリー コルダ（アメリカ）で6打差で続いた。

なお、畑岡 奈紗はトータル17アンダーで首位と9打差の5位、岩井 千怜はトータル12アンダーで首位と14打差の13位タイ、竹田 麗央はトータル12アンダーで首位と14打差の13位タイ、岩井 明愛はトータル11アンダーで首位と15打差の19位タイ、西郷 真央はトータル11アンダーで首位と15打差の19位タイ、勝 みなみはトータル10アンダーで首位と16打差の26位タイ、古江 彩佳はトータル10アンダーで首位と16打差の26位タイ、山下 美夢有はトータル8アンダーで首位と18打差の36位タイとなった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-24 07:37:05 更新