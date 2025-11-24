お笑いコンビ「EXIT」兼近大樹（34）が23日に配信されたABEMA「ななにー 地下ABEMA」（後8・00）に出演。髪色をピンクにしたキッカケを明かした。

今回は「スターに似すぎのマスクイケメン&美女大集合」と題して配信され、マスク姿が著名人に似ている人たちが集まった。タレントの手越祐也に似ている男性が髪の毛をピンクにしていない理由について「さすがに恥ずかしすぎて無理」と明かすと、ピンクヘアにしている兼近が笑いながら手を横に振って「恥ずかしくないですよ。別に」と伝えた。

手越似の男性から「どうして髪をピンクにしようと思ったんですか?」と質問されると「これは…意外だと思うんだけど、まっすーに言われたっていうのもあるよね」と、NEWSの増田貴久の言葉がキッカケだと明かした。

続けて「まっすーもピンクだったの。まっすーが実は先にピンクにしてるんだけど、後から手越がピンクにして“俺に寄せてきた”って言ってたから。まっすーが先なんだよね、本当は。その時にネタ番組でよく一緒になってて“ピンクにしてもいいんじゃない”って言ってくれて」と振り返った。