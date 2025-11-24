◇卓球 WTTスターコンテンダー マスカット(17日〜22日、オマーン)

卓球のWTTスターコンテンダー マスカットが22日まで行われ、日本勢は3種目で頂点に立ちました。

女子シングルスでは、木原美悠選手が準々決勝で横井咲桜選手に逆転勝利。準決勝では大藤沙月選手にストレート勝利を飾ると、決勝では韓国のチュ チョンヒ選手に4-1（11-6、10-12、11-6、11-8、11-8）で2022年以来3年ぶりのWTTツアー優勝を飾りました。

女子ダブルスでは大藤選手と横井選手ペアがチュ チョンヒ選手とキム ナヨン選手の韓国ペアとの決勝で3-2(9-11、11-5、5-11、11-4、11-6)で勝利。世界ランク2位のペアが通算6度目のWTTツアー優勝です。

混合ダブルスでは、英田理志選手と佐藤瞳選手ペアが林繇儒選手と鄭怡静選手の台湾ペアに3-0（11-9、11-5、11-6）で快勝。日本勢3種目で頂点に立ちました。

男子シングルスでは日本勢は篠塚大登選手、田中佑汰選手、吉山僚一選手が16強で敗退。決勝はフランスのF.ルブラン選手とA.ルブラン選手の“ルブラン兄弟”が戦い、F.ルブラン選手が大会を制しました。

男子ダブルスでは、茺田一輝選手と坂井雄飛選手のペアが準々決勝で敗退。韓国ペアが優勝を飾っています。

▽上位入賞日本選手◆女子シングルス優勝:木原美悠、3位:大藤沙月◆女子ダブルス優勝:大藤沙月・横井咲桜ペア◆混合ダブルス優勝:英田理志・佐藤瞳ペア